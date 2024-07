¡Cucurella cumple su palabra y se tiñe el pelo de rojo!

Marc Cucurella ha cumplido su promesa y se ha tintado el pelo de rojo tras ganar la Eurocopa con España. Las redes arden con el nuevo look del jugador del Chelsea, que ha sido la gran revelación del torneo y ha sido fundamental para Luis de la Fuente. Además, el lateral izquierdo ha dado bastante juego también fuera de los terrenos de juego respondiendo a un ataque de Gary Neville y con sus bailes en la celebración de Cibeles.

Ha sido este viernes cuando el defensa catalán ha publicado un post en su perfil oficial de Instagram con varias fotografías en las que aparece con el pelo rojo. Además, Cucurella ha aprovechado el tirón que ha tenido durante toda la Eurocopa para hacer una colaboración con Garnier para este cambio de look. «Lo prometido es deuda. La que hemos liado con Garnier. #EURO2024 #C4AMPEONES #GARNIER».

Marc Cucurella ha sido uno de los grandes protagonistas de la Eurocopa y un jugador clave para que España haya podido levantar el título en Alemania. El lateral izquierdo del Chelsea suele ser objeto de bromas en las redes por su peinado e incluso en Inglaterra le dedicaron una canción. «Cucurella, Cucurella. He eats paella. He drinks Estrella… His hair is fucking massive», le cantaban. En plena celebración privada de los futbolistas de la Selección y sus familias, la euforia del catalán era tal que decidió subirse a una mesa y cantar la famosa canción viral en español. Pero la cosa no quedó ahí, pues también lo hizo horas después ante miles y miles de personas en la fiesta de Cibeles, en la que también se marcó algún baile viral.

Cucurella ha hecho un torneo espectacular. Sin ir más lejos, dio la asistencia a Oyarzabal para el gol que acabó dando el título a la Selección, pero además ha completado actuaciones soberbias tanto en defensa como incorporándose al ataque. El lateral izquierdo había guardado silencio hasta que se coronó campeón y decidió saldar cuentas pendientes. Uno de los críticos fue el inglés Gary Neville. El ex jugador del Manchester United menospreció a España y en concreto a Cucurella, al que conoce bien porque juega en el Chelsea y antes lo hizo en el Brighton. «Creo que Cucurella, es una de las razones por las que España no pueda completar todo el camino. No ha sido convincente en el Chelsea. Ha jugado algunos partidos hacia el final de la temporada. Cucurella es agresivo, tenaz, es un lateral pequeño y muy activo. Su precio sigue asombrando a todos hasta el día de hoy».

Horas después de que España ganase la final de la Eurocopa a Inglaterra, el propio Cucu decidió responder a las palabras de Neville en sus redes sociales con un zasca elegante. «Al final completamos el camino Gary, gracias por tu apoyo», escribió el jugador español, sin duda una de las revelaciones de la Eurocopa. Está claro que no le gusta pasar desapercibido…