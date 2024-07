Marc Cucurella, el hombre de moda en las redes.

Marc Cucurella es uno de los jugadores más destacados de la Eurocopa con España. El jugador del Chelsea, de 25 años, era uno de los desconocidos de la selección española para el gran público al principio del torneo, pero su gran actuación en todos los encuentros ha enamorado al aficionado, que ve ya en Cucurella una de las grandes figuras de España.

Nacido en la localidad de Alella, provincia de Barcelona, Cucurella pasó por la cantera del Barcelona y jugó en equipos de Primera División como Eibar o Getafe. En el conjunto madrileño estuvo dos temporadas y de allí saltó al fútbol inglés, a la Premier League, fichado por el Brighton. En 2022 fue contratado por el Chelsea, uno de los grandes del fútbol en Inglaterra, que es ahora además el rival de España en la final de este domingo en la Eurocopa.

Marc Cucurella se ha convertido en el hombre de moda en las redes sociales, en uno de los futbolistas que más debate, mensajes, memes y textos ha protagonizado. Su peculiar pelo, pero también su gran juego, ha llamado la atención a los aficionados al fútbol. Más allá de eso, Cucurella es clave en el equipo de Luis de la Fuente, entrenador que optó por sorpresa con Marc.

El seleccionador nacional convocó a Cucurella para el lateral izquierdo, siendo Alejandro Grimaldo, jugador del Bayer Leverkusen, el otro jugador convocado. Cuando todo parecía que Grimaldo sería el titular en la Eurocopa, Luis de la Fuente optó por Cucurella, que se ganó la titularidad también en el campo. Hizo grandes actuaciones en el torneo y ha salido de inicio en todos los encuentros menos en el duelo ante Albania, partido que Luis de la Fuente dejó para los suplentes habituales al no haber ya nada en juego.

Marc Cucurella es bastante famoso por su pelo. Su melena llegó a casuar mucha polémica en la Premier. Los hinchas del Chelsea le tenían preparado un cántico el día de su debut con el club londinense: «Cucurella, he eats paella, he drinks Estrella, his hair is fucking massive (Cucurella, come paella, bebe Estrella, su pelo es jodidamente enorme)». Este también ha sido uno de los motivos por los que Cucurella ha sido tan famoso en las redes sociales en esta Eurocopa.