Adiós al pelazo de Cucurella: esto es lo que va a pasar si España gana la Eurocopa

El camino de la selección española en la Eurocopa 2024 no se entiende sin llegar a analizar la figura de Marc Cucurella, uno de los baluartes de la línea defensiva diseñada por Luis de la Fuente y, a su vez, la principal novedad del once de España en un torneo al que llegan a la final con opciones de conquistar el título de campeón. Cucurella, además de clave desde el lateral izquierdo, se ha convertido también en un icono a través de las redes sociales debido, entre otras cosas, a su larga melena, y precisamente su pelo está en juego en la final de la Eurocopa en la que España se medirá a Inglaterra.

A estas alturas, muy pocos dudan de que Marc Cucurella será titular ante Inglaterra en uno de los partidos más importantes de la historia de la selección española. El suyo es el nombre que puede suceder en la historia a Joan Capdevila y Jordi Alba y está preparado para dar la talla con una promesa a la altura si España consigue batir a Inglaterra y hacerse con su cuarta Eurocopa en toda la historia.

No ha sido Cucurella en primera persona si no su pareja, Claudia Rodríguez, quien ha desvelado lo que tiene preparado el jugador del Chelsea en caso de que la selección española gane la Eurocopa el próximo domingo 14 de julio. La novia de Marc es un pilar fundamental en su vida, como también sus tres hijos, y ella fue la encargada de contar qué pasará con el icónico pelo rizado de Marc Cucurella en los próximos días.

En una entrevista con el programa Espejo Público se pudo conocer la verdad sobre la melena del lateral izquierdo de la selección española, a través del testimonio de Claudia Rodríguez. «Creo que ha prometido teñirse el pelo de rojo si ganan la Eurocopa», desveló en exclusiva la novia de Marc Cucurella, en un movimiento que, de ganar España, se convertirá en uno de los más comentados de la celebración sin ningún tipo de dudas. «A mí no me ha dicho nada y yo no le voy a obligar», comentó también la pareja del internacional español.

Otra de las anécdotas que contó Claudia en relación a Marc Cucurella es la superstición que tiene el futbolista. «En todos los partidos tiene que hacer lo mismo antes y después del partido. Es muy supersticioso. A mí me hace llevar la misma camiseta de España al partido sí o sí», relataba, sin dejar de destacar lo orgullosa que se siente de que su novio juegue en la selección española. «La verdad es que es un orgullo verle vistiendo la camiseta de la Selección. Es maravilloso ver dónde están llegando los chicos y cómo han vuelto a unir al país. Están eufóricos. Después del partido contra Francia, le llamé y tenían montado un fiestón… estaban muy contentos».

La personalidad de Cucurella y su pelo

El origen del pelo de Cucurella, que podría acabar de color rojo en los próximos días si España logra una victoria más, la decisiva, en la Eurocopa, está en la madre del jugador, para poder reconocerle en los partidos cuando era pequeño. Se ha quedado como una tradición y ahora es el mundo del fútbol el que distingue a Marc por su melena rizada.»Él ha llevado el pelo largo toda la vida, desde pequeño. Antes lo tenía más liso y cuando se hizo mayor se le empezó a rizar muchísimo. Es su identidad y a mi me encanta», contó su novia Claudia.

Este look deja clara la personalidad del futbolista del Chelsea, canterano del Barcelona, que tuvo que lidiar con una sonora pitada en el partido ante Francia de semifinales de la Eurocopa, debido a la mano ante Alemania que enfureció al público local presente en Munich. «No entendía nada, porque pensaba que venían de parte de los franceses. Luego me comentaron que había mucho público germano y que era por la mano del otro día contra Alemania. Lo bueno es que nosotros estamos todavía jugando la Eurocopa, y con eso me quedo».