Laporte y Cucurella pasan facturas y reparten zascas a sus críticos

Es hora de celebrar, pero también de pasar facturas y ajustar cuentas pendientes. Que se lo digan a Aymeric Laporte o Marc Cucuella, que tras brillar en la Eurocopa con España y levantar el título han utilizado sus redes sociales para sacar pecho, reivindicarse y repartir zascas a algunos de sus críticos por comentarios que hicieron antes o durante el torneo celebrado en Alemania. El central responde a algunos periodistas que en su momento dijeron que no tenía nivel para ser titular en la selección española, en parte por haberse ido a jugar a Arabia Saudí. Por su parte, el lateral catalán contesta en su perfil oficial a unas polémicas declaraciones de Gary Neville.

Laporte no olvida muchas de las cosas que se dijeron cuando Luis de la Fuente le incluyó en la lista definitiva para la Eurocopa. El hecho de jugar en el Al Nassr de Arabia Saudí no gustaba a muchos por el nivel competititivo de la liga saudí, pero Laporte ha demostrado ser un central muy fiable en el torneo y un jugador clave en la salida de balón del cuadro español. «Ha habido de todo. Se ha especulado mucho. No había información coElmo para opinar tanto. Hay mucha mala información que generan más titulares de la cuenta. Estaba muy preparado», decía en una rueda de prensa al respecto.

El resto es historia. ✨✨ pic.twitter.com/LvDx8GkJxU — Aymeric Laporte (@Laporte) July 14, 2024

El zaguero nacido en Francia lo tenía tan presente que poco después de levantar el torneo publicó un mensaje en sus redes sociales, un zasca en toda regla adjuntando capturas de tres artículos en los que se criticaba su presencia en la Selección y su nivel. «El resto es historia», escribió el defensa de manera irónica pasando factura a esos tres periodistas públicamente.

Marc Cucurella ha sido otro futbolista clave para España. Sin ir más lejos, dio la asistencia a Oyarzabal para el gol que acabó dando el título a la Selección, pero además ha completado un torneo espectacular con actuaciones soberbias tanto en defensa como incorporándose al ataque. El lateral izquierdo también había guardado silencio hasta que ayer se coronó campeón y decidió saldar cuentas pendientes.

Uno de los críticos fue el inglés Gary Neville. El ex jugador del Manchester United menospreció a España y en concreto a Cucurella, al que conoce bien porque juega en el Chelsea y antes lo hizo en el Brighton. «Creo que Cucurella, es una de las razones por las que España no pueda completar todo el camino. No ha sido convincente en el Chelsea. Ha jugado algunos partidos hacia el final de la temporada. Cucurella es agresivo, tenaz, es un lateral pequeño y muy activo. Su precio sigue asombrando a todos hasta el día de hoy».

Horas después de que España ganase la final de la Eurocopa a Inglaterra, el propio Cucu decidió responder a las palabras de Neville en sus redes sociales con un zasca elegante. «Al final completamos el camino Gary, gracias por tu apoyo», escribió el jugador español, sin duda una de las revelaciones de la Eurocopa.