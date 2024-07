Millones y millones de reproducciones: ¡Cucurella se sube a una mesa y canta su canción viral!

Marc Cucurella ha sido uno de los grandes protagonistas de la Eurocopa y un jugador clave para que España haya podido levantar el título en Alemania. El lateral izquierdo del Chelsea suele ser objeto de bromas en las redes por su peinado e incluso en Inglaterra le dedicaron una canción. «Cucurella, Cucurella. He eats paella. He drinks Estrella… His hair is fucking massive», le cantaban. En plena celebración privada de los futbolistas de la Selección y sus familias, la euforia del catalán era tal que decidió subirse a una mesa y cantar la famosa canción viral en español, un vídeo que acumula varios millones de reproducciones en las redes sociales.