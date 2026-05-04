Andy Morales (ex Andy y Lucas) confiesa sus problemas de salud mental: «Empecé un concierto drogado»

Durante dos décadas, Andy Morales fue la cara de la alegría y el éxito del pop flamenco (el conocido popularmente como flamenkito) en España. Sin embargo, tras la eterna sonrisa que acompañaba hits como Son de amores, se escondía un proceso de autodestrucción que acaba de salir a la luz. En un ejercicio de honestidad brutal, el cantante ha revelado que tiene problemas para subirse a los escenarios, aunque no solo tiene que ver con la ruptura con Lucas, sino con su propia salud mental. El cantante ha explicado cuál es la factura que le está pasando en su cuerpo el haber pertenecido durante años a Andy y Lucas.

«Empecé un concierto drogado»: la confesión de Andy

La vida del artista ha cambiado por completo desde que se separó de su ex compañero, pero el nivel de exigencia le ha llevado a tener problemas incluso al salir al escenario, algo que para alguien que lleva toda la vida encima de uno y son como segunda casa. Tal y como ha explicado en una reciente entrevista, en su concierto el pasado 20 de abril le costó mucho salir ante el público. «El otro día en Madrid, por ejemplo, la gente flipó con el concierto y yo me bajé del escenario y mucha gente después me dijo: ‘Al principio estabas nervioso’…».

Aquello no fueron unos nervios normales, puesto que la situación se fue de las manos y llegó a peligrar el show. «A mí me dio un ataque de ansiedad dos horas antes y me tuvieron que llevar al 12 de octubre y me tuvieron que dar un Orfidal. Yo estaba drogado, yo empecé el concierto drogado», así ha desvelado los problemas que le están pasando factura de su nueva carrera.

Pese a los problemas, el concierto salió adelante

«Yo terminé el concierto y me eché a dormir. Nos fuimos a cenar y me quedé en un sofá reventado. Bueno, pues todo el mundo flipó con el concierto y yo fui como: ‘Ya hemos terminado el trabajo, vámonos’», decía en declaraciones a Europa Press.

La dura realidad es que aquel día quedará para el recuerdo, pero por un momento de sufrimiento: «Disfruté, me encantó, y Madrid es Madrid también y el cariño que he sentido, pero yo tres horas antes estaba en el hospital», recuerda.

Andy siempre fue el ‘tímido’ de Andy y Lucas

La imagen del dúo musical siempre fue que Lucas González era el que llevaba las riendas, algo que pudimos comprobar en Happy FM en una entrevista que pudimos hacer al dúo antes de que saltase la polémica de su separación. En esa misma charla con nuestra compañera Laura Hernández, era Lucas el que tomaba la iniciativa en la mayoría de respuestas e ideas.

Tal y como ha confesado, los problemas con los medios y la fama le pasan factura desde hace casi 20 años. «Llevo desde 2007 yendo a un psiquiatra, a un psicólogo. Tienes que estar al pie del cañón, tienes que ser simpático siempre… al final es un personaje lo que te creas con este trabajo», admite Lucas

En este 2026, el gaditano confiesa que su fama le ha costado problemas de salud mental que a día de hoy arrastra todavía. «Como dicen, este es el precio de la fama, pues te guste o no, es lo que hay. A día de hoy todavía sigo un tratamiento porque me dan ataques de ansiedad», asegura en Europa Press