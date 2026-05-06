El Castilla jugará la final de la Premier League International Cup el 12 de mayo en Londres

El Real Madrid Castilla ya conoce la fecha de la final de la Premier League International Cup que disputará contra el Borussia Dortmund. El primer filial blanco luchará este título internacional el próximo martes 12 de mayo a las 20:00 (horario peninsular) en el estadio Adams Park de High Wycombe, pegado a Londres.

Una fecha que ha tardado en conocerse, ya que la cantera del Real Madrid tiene muchos frentes abiertos en las próximas semanas. El Castilla está terminando la fase regular de Liga mientras lucha por los playoffs de ascenso, el C disputará la fase de permanencia y el Juvenil tiene la Copa de Campeones.

Finalmente se jugará la semana que viene, el martes 12 de mayo, en Londres. Una final que jugarán el Castilla de Julián López de Lerma contra el Borussia Dortmund. Los blancos ganaron en las semifinales al Dinamo de Zagreb en un partido muy luchado en la prórroga. El equipo alemán venció por 2-0 a la Real Sociedad B.

Un Castilla que este sábado juega en Cáceres ante el Cacereño la antepenúltima jornada en Primera Federación con cinco puntos de margen para meterse en los playoffs de ascenso. Tras la final de la Premier League International Cup, los blancos recibirán al Arenas de Getxo el domingo 17 en Valdebebas.

Un título que puede ser histórico en La Fábrica. Es la primera vez que el Real Madrid juega este torneo al que ha sido invitado y podría ganarlo en su primera disputa. Un hecho histórico y que volvería a colocar a la cantera madridista en la cúspide del fútbol mundial. Hay que recordar que La Fábrica ya ha levantado la Youth League juvenil en esta misma temporada.