El Castilla gana con sufrimiento al Dinamo de Zagreb y jugará la final de la Premier League International Cup

El Real Madrid Castilla superó con sufrimiento en una intensa prórroga al Dinamo de Zagreb (2-1) y disputará la prestigiosa final de la Premier League International Cup. Bruno Iglesias marcó el gol de la victoria en el minuto 94. Antes habían anotado Diego Aguado y los croatas desde los once metros. Los de Julián López de Lerma siguen haciendo historia para La Fábrica y disputarán el título contra el ganador del Real Sociedad-Dortmund.

El Real Madrid Castilla se plantó en Surrey, muy cerca de Londres, con ganas de seguir escribiendo páginas doradas en la historia de La Fábrica. Unas semifinales en la primera vez que el club blanco participaba en esta Premier League International Cup.

El once de Julián López de Lerma estuvo liderado por un Thiago Pitarch que regresó con el Castilla casi tres meses después. El mediocentro bajó de nuevo al primer filial blanco para echar una mano en un partido clave. El resto del equipo estuvo formado por Mestre, David Jiménez, Manu Serrano, Mario Rivas, Lamini, Cristian David, Yáñez, Loren Zúñiga, Palacios y Bruno.

El terreno de juego (estadio del Woking) no estaba en las mejores condiciones. Típico césped natural inglés de categorías inferiores, muy irregular, demasiado. Aun así el Castilla logró hacerse con el dominio del partido en los primeros instantes de juego. Perdonando incluso varias ocasiones que se marcharon fuera por muy poco.

Ocasiones para ambos equipos

No duró mucho el dominio blanco, ya que el Dinamo de Zagreb empezó a crecer en el partido y sometió en varias jugadas al Castilla. El equipo croata rozó el primer tanto del partido en el minuto 25 con un centro al segundo palo y un remate que no fue para dentro de milagro. Contestó el Real Madrid al minuto siguiente con una buena ocasión de Bruno. El césped jugaba en contra de todos.

Antes de esas dos ocasiones, el Castilla reclamó un claro penalti por manos de un defensa croata dentro de su área. No lo vio el árbitro. Volvió a crecer el primer filial blanco antes de llegar a la primera media hora de juego. Tras una pelota muerta dentro del área, Lamini le pegó con el alma y el portero del Dinamo salvó el tanto.

La segunda parte comenzó con triple cambio de Julián López. Salieron al campo Manuel Ángel, Fortea y Aguado por Yáñez, Manu Serrano y Palacios. La segunda parte tenía un ritmo muy inferior. El Castilla llevaba el control del juego, pero sin ocasiones claras.

Bruno Iglesias volvió a perdonar en el 56 una ocasión clamorosa. Recibió dentro del área un pase brillante de Thiago, pero su remate se marchó desviado. Minutos después, Julián López quitó a Pitarch por Mesonero. También sacó a Rachad por David Jiménez.

Diego Aguado adelanta al Real Madrid

Se adelantó el Real Madrid en el minuto 72 con un gran gol de Diego Aguado tras una buenísima jugada combinativa. Empezaba de nuevo a ser muy superior el Castilla y le llegó la recompensa. Bruno puso un centro magnífico al segundo palo y Aguado llegó en el segundo palo y fusiló al fondo de la red. 1-0 y una recta final trepidante por delante.

72′ GOAAAAAAAL DIEGO AGUADO! Assist by Bruno Iglesias. 🔝 Jesús Fortea, Daniel Mesonero. Dinamo Zagreb 0-1 Castilla. pic.twitter.com/BziySbuqIV — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 28, 2026

Empata el Dinamo de Zagreb de penalti

No le duró mucho la alegría al Castilla. En el minuto 78, Lamini cometió un torpe penalti ante un jugador rival que intentaba entrar en el área por la zona lateral. No falló el Dinamo de Zagreb a diez minutos del final engañando a Sergio Mestre. 1-1 y la prórroga en el horizonte.

No pudo ninguno de los dos equipos marcar antes del 97. El partido se fue a la prórroga y ambos conjuntos estaban agotados. Las piernas ya fallaban y por delante media hora más dramática.

Bruno Iglesias vuelve a adelantar al Castilla

Volvió a marcar Bruno Iglesias en otro partido importante para el Castilla en la Premier League International Cup. Primero avisó con un remate al travesaño en el 93 y en el 94 hizo el 2-1. Cazó un rechazo dentro del área y no falló. El filial madridista volvió a ponerse por delante con toda la prórroga por delante.

En el 97, el árbitro le perdonó la expulsión a un jugador del Dinamo de Zagreb tras una entrada durísima Manuel Ángel en la cara. Poco más de 15 minutos por delante y el Castilla estaba a un paso de la final. Aguantó el equipo de Julián López y disputará la final de este prestigioso torneo.