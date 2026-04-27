El Castilla afronta una nueva ilusión en Inglaterra

El Real Madrid Castilla afronta una nueva ilusión en tierras inglesas este martes con la disputa de la semifinal de la Premier League International Cup. El equipo dirigido por Julián López de Lerma se mide al Dinamo de Zagreb en un encuentro que le puede llevar a la final de este prestigioso torneo por primera vez en su historia. Los blancos se medirán al cuadro croata en el Laithwaite Community Stadium de Surrey, muy cerca de Londres.

El Real Madrid comenzó a jugar, allá por el mes de septiembre, por primera vez en su historia la Premier League International Cup. Y le ha ido bastante bien. Este martes (20:00 horas) disputará la semifinal contra el Dinamo de Zagreb. Está a dos pasos del título y la oportunidad para La Fábrica es histórica. La segunda semifinal se disputará el miércoles entre la Real Sociedad y el Borussia Dortmund. Curiosamente ya no quedan equipos ingleses vivos a estas alturas del campeonato.

Un Castilla que vive el tramo final de la temporada regular en Primera Federación asentado en los puestos altos y buscando mantenerlo para pelear el próximo mes por el ascenso a Segunda División. Se está trabajando muy bien en el primer filial blanco y en toda La Fábrica. Y los frutos aparecen. La Youth League fue un éxito. Ahora hay que conseguir más éxitos como esta Premier League International Cup, el ascenso a Segunda o la Copa de Campeones de juveniles.

Una ilusionante temporada en esta Premier League International Cup que comenzó de la mano de Arbeloa y que terminará con Julián López de Lerma. Una competición que desde 2014 da la oportunidad a los filiales de la Liga inglesa a medirse frente a las mejores academias de Europa. Una competición que se disputa durante toda la temporada de manera íntegra en el Reino Unido y que la disputan, por un lado, los 16 mejores equipos de la Premier League 2 del pasado año y por el otro 16 canteras europeas que son invitadas.

El Castilla quiere hacer historia

El Villarreal B llegó a ganar este torneo en la campaña 15/16 y el año pasado el Bilbao Athletic llegó a avanzar hasta las semifinales donde terminó cayendo contra el Nottingham Forest en un partido decantado con prórroga ante el futuro campeón. El Manchester City fue el primer campeón en 2015 y el Bayern de Múnich también se hizo con el trofeo en 2019. Durante la Pandemia no se disputó. Ahora el Castilla quiere hacer historia y escribir su nombre en este palmarés.

Palmarés Premier League International Cup

2024/25 Nottingham Forest

2023/24 Crystal Palace

2022/23 PSV Jong

2020/21 N/D**

2019/20 N/D*

2018/19 Bayern Munich

2017/18 Porto B

2016/17 Porto B

2015/16 Villarreal B

2014/15 Manchester City