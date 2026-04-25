El Castilla remonta al Talavera y se mete en los puestos de ascenso a Segunda

El Castilla ascendió hasta la tercera posición del grupo I de la Primera RFEF. El equipo madridista tuvo que emplearse a fondo para doblegar a un correoso Talavera que está peleando por eludir el descenso. Un doblete en apenas 15 minutos de Pol Fortuny dio la vuelta al gol inicial marcado por Di Renzo. Los pupilos de Julián López de Lerma pueden soñar con subir a apenas cuatro jornadas para el final de la competición.

En un campo que visitaron los mayores en el mes de diciembre, los chicos del Castilla vieron cómo el Talavera se adelantaba a los 10 minutos de partido por medio de un gol de Di Renzo, quien también marcó ante el primer equipo. El conjunto manchego tuvo incluso oportunidades de ampliar su renta, pero un gran Mestre supo desbaratar las opciones rivales.

La cosa cambió radicalmente en la segunda mitad. El Castilla salió mucho más intenso y agresivo. Los chicos de Julián López de Lerma apretaron el acelerador y encontraron el gol en el minuto 55 por medio de Pol. El atacante robó el balón en presión alta y con su zurda no perdonó para batir a Belma.

15 minutos más tarde, el Castilla daría la vuelta al marcador de nuevo con Pol Fortuny como protagonista. En esta ocasión, el jugador del Real Madrid firmó una jugada individual en la que culminaba una remontada anunciada por el cambio de actitud de los blancos.

El Talavera se intentó revolver y dos minutos después del gol definitivo estrelló un balón en el larguero tras un intento de Sergio Montero. El árbitro anularía la jugada definitivamente por fuera de juego siendo esta la ocasión más clara para los locales y un aviso serio para un Castilla que ya no se volvió a relajar en lo que restó de encuentro. El equipo suma puntos fundamentales para soñar a lo grande con volver al fútbol profesional.