Thiago Pitarch regresa al Castilla para ayudar al filial madridista a soñar en grande

Thiago Pitarch regresa esta noche con el Castilla para disputar junto al primer filial madridista la semifinal de la Premier League International Cup contra el Dinamo de Zagreb en el Laithwaite Community Stadium de Surrey, muy cerca de Londres. El canterano blanco lleva sin jugar con el Castilla desde primeros del mes de febrero y podría ser una tónica de aquí a final de temporada.

Con el primer equipo descontando fechas en el calendario y ya con prácticamente nada en juego, en el Real Madrid todavía hay cosas en juego. La Fábrica sigue dando pasos hacia delante y tras la histórica Youth League conquistada por el Juvenil A, ahora se quieren dar más pasos de gigante.

El Castilla tiene dos grandes objetivos esta temporada con los que puede soñar en grande. Uno lo juega esta noche y es la semifinal de la Premier International Cup. Se mide al Dinamo de Zagreb y está a dos pasos de hacerse con el título en tierras ingleses. La hipotética final sería contra el ganador del Dortmund-Real Sociedad.

Thiago echa una mano al Castilla

El segundo objetivo, no menos importante, todo lo contrario, es pelear por el ascenso a Segunda División. El Castilla está metido en puestos de playoff a falta de cuatro jornadas para el final. Con estos dos objetivos en mente, Thiago Pitarh ayudará al filial en la Premier League International Cup. Habrá que esperar para saber si se convierte también en una tónica en Primera Federación.

Julián López de Lerma podrá contar ante el Dinamo de Zagreb con Thiago Pitarch. El canterano madridista no jugaba con el primer filial blanco desde el pasado 8 de febrero contra el Pontevedra fuera de casa. Ahora regresa para echar una mano al equipo con el que empezó el curso en el tramo más determinante. Thiago demostró durante los primeros meses de la temporada que es un jugador fundamental para este Castilla.