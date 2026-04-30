El Castilla luchará por el título de la Premier League International Cup contra el Borussia Dortmund

El Real Madrid Castilla luchará por el título de la Premier League International Cup contra el Borussia Dortmund. El cuadro alemán venció a la Real Sociedad por dos goles a cero el pasado miércoles en la segunda semifinal de esta competición y jugará la final ante los blancos. El partido se disputará en Inglaterra, pero por el momento se desconoce el estadio y el horario de esta prestigiosa cita.

El Castilla quiere darle a La Fábrica otro título internacional. Sería el segundo de la temporada después de la Youth League del Juvenil A donde muchos chicos del filial también estaban ganándola. Ahora, este trofeo sería la primera Premier League International Cup del club en su primer año disputándola.

Mucho mérito lo que está logrando el Castilla en esta Premier League International Cup, compaginándola con la temporada regular en Primera Federación y con muchísimas rotaciones en cada partido. Un torneo en el que participan los mejores filiales de Europa y de la propia Premier League. Tiene un gran prestigio haber llegado hasta la final.

Real Madrid-Dortmund en la gran final

Una final que el Castilla jugará contra el Borussia Dortmund. La fecha se desconoce hasta el momento. El equipo blanco venció al Dinamo de Zagreb por 2-1 en la prórroga el pasado martes y un día después el Dotmund venció 2-0 a la Real Sociedad para pasar a la final.

En un partido muy igualado también, como la semifinal del Castilla, el Dortmund marcó el primer tanto del partido a los 68 minutos de juego, obra de Etcibasi. Ese gol fue determinante para vencer a una Real Sociedad que nunca bajó los brazos y que intentó por todos los modos que la final en Inglaterra fuese española. No pudo ser porque Diallo, ya en el 90, sentenció la semifinal y metió al cuadro amarillo en la final.