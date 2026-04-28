El Real Madrid ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil

El Juvenil A del Real Madrid ya conoce a su rival para la disputa de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la categoría. El equipo de Álvaro López, campeón del grupo quinto de División de Honor por delante del Atlético de Madrid, se medirá en esta ronda al Athletic Club de Bilbao, campeón del grupo segundo.

Otra ilusión para el Juvenil A del Real Madrid llega en este mes de mayo con la disputa de la Copa de Campeones. Tras conquistar la Liga en su grupo y la histórica segunda Youth League en la historia del club, el equipo de Álvaro López quiere redondear una enorme temporada con este importante título de esta categoría.

Ya es campeón de Europa y ahora quiere ser campeón de España el Real Madrid en categoría juvenil. Los blancos se medirán al Athletic Club de Bilbao en los cuartos de final de la Copa de Campeones. El partido de ida se disputará en Valdebebas el domingo 10 de mayo y la vuelta será en Lezama tres días después (13 de mayo).

En esta competición participan los siete campeones de los siete grupos de la División de Honor y el mejor segundo de todos los grupos. Estos son los equipos que se han clasificado: RC Celta de Vigo (Grupo 1), Athletic Club (Grupo 2), Real Madrid (Grupo 5), UD Las Palmas (Grupo 6) y Valencia CF (Grupo 7). Faltan por decidir el campeón del Grupo 3 (FC Barcelona o RCD Espanyol) y el mejor del Grupo 4 (Granada CF o Real Betis).

Sorteo de la Copa de Campeones juvenil con el Real Madrid

Valencia CF – Campeón del Grupo 4

Real Madrid – Athletic Club

Mejor 2º – Campeón del Grupo 3

UD Las Palmas – Celta de Vigo