El Real Madrid de Álvaro López se proclama campeón de la División de Honor Juvenil 

El Juvenil A del Real Madrid, entrenado por Álvaro López, se ha proclamado este domingo campeón de Liga del grupo quinto de División de Honor a falta de cuatro jornadas para terminar el campeonato. Ganaron el pasado jueves al Badajoz y el cuadro colchonero ha perdido en casa del Trival Valderas Alcorcón. Un equipo que durante la primera mitad de la temporada fue entrenado por Julián López de Lerma antes de dar el salto al Castilla y que sueña este año con levantar la segunda Youth League de la entidad blanca a finales de este mes de abril.

Un Juvenil A del Real Madrid que se ha convertido en el primer campeón de Liga de La Fábrica esta temporada con un trabajazo en el banquillo por parte de Álvaro López y antes con Julián López. El equipo ha logrado el campeonato a falta de cuatro jornadas. Suma 73 puntos, 14 más que el Atlético, segundo clasificado y que este domingo perdió, entregándole la Liga a su eterno rival. Un equipo blanco muy superior a sus rivales este curso y que quiere más.

El Real Madrid de Álvaro López tiene hambre de más

El balance actual del Juvenil A del Real Madrid en la competición doméstica es de 24 victorias, 1 empate y tan solo una derrota, con 93 goles a favor y 13 en contra. La Copa del Rey no se pudo conseguir, pero todavía quedan metas esta temporada.

Ya no solo la Copa de Campeones a final de temporada tras ganar la Liga, también la Final Four de la Youth League que este Real Madrid de Álvaro López disputará a partir del 17 de abril en Suiza. Primero en semifinales contra el PSG y soñando con poder estar el lunes 20 de abril en la gran final para poder levantar este título que el club solamente ha podido levantar una vez con Raúl González como técnico.