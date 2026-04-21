La Fábrica del Real Madrid celebra un título histórico: «Es un momento muy importante para la cantera»

La Fábrica del Real Madrid sigue celebrando un título histórico, el ganado por el Juvenil A en la noche del pasado lunes en Lausana. Una Youth League, la segunda de la historia del club, muy deseada por todos y que llegaba seis años después. Entre medias, por ese camino, un gran trabajo de muchísimas personas que trabajan en la sombra. Es un día grande para la cantera madridista y toca celebrarlo.

«Es un momento muy importante para la cantera», trasladan desde el interior de La Fábrica del Real Madrid tras ganar la Youth League. Un título histórico para la entidad que tiene muchos años de trabajo detrás. Seis años después llegó la segunda. Más que merecida. La primera con Raúl y la segunda entre Julián López de Lerma y Álvaro López. El premio también para los entrenadores de la cantera madridista.

La celebración de los chavales del Juvenil A en Lausana fue por todo lo alto. No es para menos. Una Youth League que, tras muchos años buscándola, por fin llegó. La gran recompensa a un trabajo de cantera muy bien hecho tras muchos años. Jugadores, técnicos, resto de staff, director de cantera, trabajadores del club… todos han puesto su granito de arena para lograr este éxito.

Un título histórico y un momento muy importante para La Fábrica. Se demuestra que el gran trabajo realizado está dando sus frutos. La generación de oro de 2007 le ha dado un salto de calidad a la entidad blanca tremendo. Sin contar lo que está logrando el Castilla, peleando por ascender a Segunda División y en semifinales de la novedosa Premier League International Cup.

Ahora el objetivo es seguir cumpliendo objetivos y sueños dentro de La Fábrica para que estos jugadores puedan seguir creciendo y cumpliendo sus metas en sus carreras deportivas. El Juvenil A peleará esta temporada por la Copa de Campeones y los dos objetivos del Castilla son una meta que sería un colofón sin precedentes en la historia del Real Madrid. La Fábrica sigue demostrando que es la mejor cantera del mundo.