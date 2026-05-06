Carreras confirma que tuvo un incidente con un compañero pero que «el asunto está zanjado»

Álvaro Carreras se ha pronunciado en redes sociales para zanjar un asunto que le salpicaba de lleno y que había provocado muchas críticas hacia su persona. El lateral fue tendencia en redes sociales a raíz de una supuesta discusión fuerte con un compañero del vestuario del Real Madrid y es por eso que el futbolista se vio con la obligación de salir públicamente para aclarar el asunto.

Las últimas semanas no han sido fáciles para Carreras. Relegado al puesto de tercer lateral derecho por detrás de Ferland Mendy y Fran García, la decisión de Álvaro Arbeloa evidenciaba que había algo que no encajaba en el porqué había llegado a dicha situación. Según informaron algunos medios, los hechos ocurrieron entre los partidos ante Alavés y Betis. Para evitar que se extendieran insinuaciones, Carreras se explicó en redes la situación, cómo realmente se vivió y en qué punto está actualmente.

«En los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día y así lo va a seguir siendo. Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa», comentó en su perfil de Instagram Álvaro Carreras.

«Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena. ¡Hala Madrid!», concluyó Carreras. Un discurso en la preparación para el Clásico de este domingo, donde, si pierde el Real Madrid, el Barcelona será campeón de Liga matemáticamente. Con la lesión de Mendy, Álvaro sigue preparándose para luchar la titularidad en el tramo final de la temporada. A priori, Fran García es el que ocupa este puesto, pero Carreras quiere trabajar desde la sinceridad, algo que también hizo este mismo martes Kylian Mbappé. Un mensaje en medio del revuelo en el que se sigue hablando de su futuro en la entidad blanca.