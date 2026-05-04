Mendy se rompe y apunta al quirófano

El Real Madrid ha confirmado una mala noticia en plena recta final de la temporada. Ferland Mendy sufre una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha, tal y como confirma el parte médico emitido por los servicios médicos del club tras las pruebas realizadas este lunes en Valdebebas.

El comunicado oficial deja el diagnóstico claro y, aunque mantiene el habitual «pendiente de evolución», la realidad es que el escenario no invita al optimismo. Mendy dice adiós a lo que queda de temporada, pero es que en estos momentos nadie se atreve a decir un tiempo de regreso, pero serán varios meses en el dique seco.

Más allá del parte, la situación apunta a que el lateral francés podría pasar por quirófano. Es una opción que tanto los especialistas como el propio jugador van a valorar en los próximos días, pero a estas horas es la vía más lógica y probable. La lesión, por su naturaleza, requiere una decisión meditada que marcará los plazos de recuperación.

Y ahí está otra de las incógnitas. Es complicado fijar tiempos exactos, pero todo indica que será una baja larga. No es una lesión menor y el proceso, ya sea con tratamiento conservador o con intervención, va a exigir paciencia. De momento, el diagnóstico es claro. Y el horizonte, largo.

Mendy se rompió a los 12 minutos del encuentro que enfrentó a Espanyol y Real Madrid. El francés comenzó una carrera para corregir en un pase largo, pero en medio de la carrera se tiró al césped. El galo se llevó las manos a la parte superior del muslo derecho e, inmediatamente, pidió el cambio.