Courtois se apunta al Clásico y Mbappé pasará una prueba el miércoles

El Real Madrid ya ha arrancado la semana en Valdebebas con la mirada puesta en el Clásico. En esta primera sesión tras la victoria ante el Espanyol hay varias claves sobre la mesa, tanto en lo colectivo como en lo individual. Como es habitual, los titulares del último partido tuvieron una sesión más suave, centrada en la recuperación. El resto del grupo empezó en el gimnasio antes de saltar al césped, donde el trabajo fue subiendo de intensidad con rondos, ejercicios en espacios reducidos y tareas con portería. La sesión terminó con dos partidos: uno condicionado, con presión tras pérdida, y otro en dimensiones más pequeñas para aumentar ritmo y exigencia.

Pero más allá del trabajo, todas las miradas están en la enfermería. Y ahí hay novedades importantes. Thibaut Courtois completó toda la sesión con normalidad y apunta claramente al Clásico. Buenas noticias para Álvaro Arbeloa, que podría recuperar a su portero titular en un momento importante.

El caso de Kylian Mbappé sigue siendo la gran incógnita. El miércoles será un día clave, ya que pasará una nueva prueba de control que determinará si puede acelerar su recuperación y llegar al partido. A día de hoy, no está descartado, pero tampoco asegurado.

Mientras, siguen al margen Dani Carvajal, Arda Güler, Eder Militao y Rodrygo Goes, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación. El cuerpo técnico sigue muy pendiente de su evolución, aunque sus opciones de llegar al Clásico son más limitadas. Además, Mendy, que se lesionó en Cornellá, pasará pruebas médicas este lunes.