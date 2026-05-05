Mbappé aclara su viaje a Italia: «Es una interpretación excesiva de los hechos»

El entorno de Kylian Mbappé ha emitido un comunicado para explicar y defenderse de las críticas recibidas en las últimas horas. El delantero, a pesar de estar lesionado, hizo un viaje express a Cagliari junto a su pareja y llegó a la capital española poco antes de que el Real Madrid jugase en Cornellá ante el Espanyol. Un gesto que, a pesar de contar con el permiso de los médicos del club, provocó un cabreo en el vestuario que el futbolista ha querido aclarar al madridismo.

Para ello, Mbappé habría facilitado un comunicado a su círculo más cercano a través de AFP, donde escribió la siguiente explicación: «Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo». Después de regresar el pasado domingo, Mbappé acudió a Valdebebas este martes a pesar de que Arbeloa había dado el día libre para ejercitarse en solitario y poder estar disponible para el Clásico de este domingo.

El objetivo de estos días en el Real Madrid es que Mbappé llegue a tiempo, trabajando junto con los fisios y el cuerpo técnico para recuperarse. Sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda en el partido frente al Betis a finales de abril. Sin embargo, lo que ha molestado es en cómo ha empleado su tiempo libre, algo que Arbeloa tuvo que salir en rueda de prensa para evitar que el asunto fuese a mayores: «La planificación de los lesionados está supervisada por los servicios médicos del Real Madrid. Cada jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno y yo ahí no puedo entrar».

El Real Madrid, pendiente de Mbappé

Todo dependerá de las pruebas médicas que pasará este miércoles, donde se someterá a una resonancia para ver si el proceso de recuperación ha tenido el efecto esperado. En caso afirmativo, Mbappé seguiría entrenando para volver en el mejor estado posible que le permita jugar el Clásico. Perder o empatar este partido significaría el alirón del Barcelona como nuevo campeón, algo que tanto el francés como el Real Madrid quieren evitar a toda costa.

Después de unos días de fuertes críticas hacia Kylian Mbappé, desde el entorno quieren asegurar que su compromiso con el club blanco es total y que está cumpliendo con todo lo que le han dicho los médicos para volver lo antes posible. El delantero quiere jugar para silenciar el ruido, pero dependerá de los resultados de esa resonancia que mantiene en vilo Valdebebas.