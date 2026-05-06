Klopp, un ‘candidato’ prohibido para el Real Madrid

El nombre de Jürgen Klopp siempre suena, pero eso no quiere decir que sea un candidato real. Si bien es cierto que el alemán ha estado en la cabeza de pesos pesados del Real Madrid para ser sustituto de Arbeloa y hacerse cargo del primer equipo madridista, también es cierto que nunca ha terminado de ser una opción real. Nadie desde la entidad madridista se ha puesto en contacto con el alemán para trasladarle un deseo real de hacerle una propuesta para que regrese a los banquillos.

Desde dentro, el Real Madrid lo tiene claro: el técnico alemán no ha formado parte de ninguna lista de candidatos. Ni ahora ni antes. Su situación, además, tras su etapa en el Liverpool, no encaja con lo que se está valorando en estos momentos en Valdebebas. Querría plenos poderes y necesita tiempo. Ninguna de las dos cosas encontraría en el Bernabéu.

Si bien es cierto que Anas Laghrari mantiene buena relación con el alemán y, tal y como sucedió en diciembre, ha puesto su nombre encima de la mesa, desde la dirección deportiva siempre han tenido claro que Klopp no es una alternativa realista en estos momentos.

Un estilo que no encaja

Klopp es un entrenador muy reconocible. Tiene una idea clara y no se mueve de ahí. Equipos intensos, presión alta, ritmo constante y un fútbol muy emocional. Sus equipos juegan hacia delante, muerden tras pérdida y necesitan que todo el bloque esté comprometido al máximo. No es sólo una cuestión táctica, es casi cultural. El alemán construye desde la energía, desde el grupo, desde la conexión total entre plantilla, cuerpo técnico y entorno.

Además, es un perfil muy de proyecto. Necesita tiempo. Tiempo para implantar su idea, para ajustar piezas, para que el equipo entienda los automatismos. Se vio en el Liverpool, donde los resultados no fueron inmediatos, pero cuando todo encajó, el rendimiento fue altísimo. Klopp no llega y gana al día siguiente. Klopp llega, construye y luego compite.

Y ahí es donde choca con el Real Madrid actual. Porque el equipo no funciona así. La estructura del club está pensada para ganar ya. No hay demasiado margen para procesos largos ni para transiciones. Aquí el resultado manda desde el primer día. Más si cabe cuando está cerca de cerrarse la segunda temporada consecutiva sin grandes títulos.

Además, el modelo del Real Madrid no gira en torno al entrenador, sino a la plantilla y a la dirección deportiva. Klopp, en cambio, necesita tener peso real en las decisiones, influir en el perfil de jugadores y moldear el equipo a su imagen. Es parte de su éxito.

Por eso, más allá del nombre -que ilusiona en el entorno-, el encaje no es natural. No es tanto una cuestión de nivel, que lo tiene de sobra, sino de contexto. Hoy, tal y como está montada la estructura de la entidad madridista, Klopp no tendría el escenario ideal para ser Klopp. Y sin eso, pierde gran parte de lo que le hace diferencial.