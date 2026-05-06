En la cúpula del Real Madrid no han decidido quién será el entrenador de la próxima temporada, pero transmiten un mensaje de tranquilidad y se fijan la primera semana de junio como fecha límite para saber quién será el elegido. Klopp parece imposible, así que la lista queda reducida a cuatro nombres: Mourinho, Allegri, Pochettino y Nagelsmann.

Aunque llevamos dos semanas de rumores, de nombres y de ofrecimientos al Real Madrid, el club blanco todavía no ha decidido quién será el sustituto de Arbeloa en el banquillo. La continuidad del actual entrenador ya está descartada pero Florentino Pérez quiere tomarse su tiempo porque la elección no resulta nada fácil. Primero, porque no hay un candidato de consenso como ocurría hace un año con Xabi Alonso. Segundo, porque tras dos años sin grandes títulos urge dar con la tecla correcta.

La opción de Jürgen Klopp, el candidato que habría generado mayor ilusión en el madridismo, no es viable por ambas partes. Ni el Real Madrid podría entregar al técnico alemán el poder absoluto y el tiempo necesario para moldear un equipo a su imagen y semejanza, ni tampoco Klopp, que lleva dos años lejos de los banquillos, quiere embarcarse en un trasatlántico como es el Real Madrid a estas alturas de su carrera.

Una lista reducida… y abierta

Desde la cúpula del Real Madrid se insiste en trasmitir una idea de tranquilidad y de que no hay ninguna urgencia por contratar al nuevo entrenador. «Hasta el Mundial tenemos cuatro o cinco semanas todavía», insisten los que mandan en el club blanco, sabedores de que la fecha límite para la elección del nuevo técnico tiene que ser antes de que comience la cita mundialista en Estados Unidos.

En la lista de candidatos ocupan lugar preferente Pochettino y Mourinho. El primero, precisamente seleccionador de Estados Unidos, acaba contrato después del Mundial y no tomará una decisión sobre su futuro hasta que el Real Madrid le dé el sí o le descarte. En cuanto a Mourinho, no ha habido contactos ni informales ni formales con el técnico del Benfica, pero su regreso al Bernabéu sólo dependería de una llamada de Florentino Pérez.

También en la lista están entrenadores como Allegri, actualmente en el Milan, y Julian Nagelsmann, seleccionador alemán que tiene contrato en vigor hasta después de la Eurocopa de 2028. En ambos casos habría que negociar bien con el club rossonero bien con la federación alemana, que podrían exigir algún tipo de indemnización económica que el Real Madrid se niega a pagar.

Es menos probable, aunque no imposible, la irrupción de un tapado como ocurrió con Ancelotti hace cinco veranos. Nombres como los seleccionadores Scaloni o Deschamps, que terminan contrato tras el Mundial, generan muchas dudas en el club y cierta desilusión entre el madridismo, algo que penaliza mucho porque el próximo entrenador del Real Madrid, aunque no garantice resultados, tiene que generar ilusión.