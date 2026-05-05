Allegri toma ventaja para entrenar al Madrid la próxima temporada con Maresca y Nagelsmann en la recámara

Massimiliano Allegri ha tomado la delantera en la carrera por hacerse con el banquillo del Real Madrid. El italiano gusta y mucho en la directiva blanca y según ha podido saber OKDIARIO es el gran candidato para hacerse con el puesto de Álvaro Arbeloa. El técnico tiene el aval de haber sido el mejor técnico de la Serie A en la última década y está bendecido por Carlo Ancelotti. En el club blanco no pierden tampoco de vista ni a Enzo Maresca ni a Julian Nagelsmann, dos técnicos que gustan mucho.



El favorito, sin embargo, es el entrenador dirige en la actualidad el AC Milán. Allegri tiene claro que abandonaría inmediatamente el club italiano en caso de llegar la llamada definitiva del Real Madrid. El de Livorno cuenta en su palmarés con seis Scudettos, cinco Copas Italia y tres Supercopas. Su único lunar es que nunca consiguió ganar la Champions, pese a haber alcanzado la final en dos ocasiones.

A sus 58 años, Allegri cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de vestuarios como demostró en su periplo en la Juventus donde coincidió con figuras como Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Arturo Vidal o Giorgio Chiellini. El técnico no es considerado como de la escuela del ‘látigo’ como otros compatriotas como Antonio Conte, sino que su enfoque es más de la escuela de Ancelotti.

«Le veo bien para el Madrid, me recuerda a Ancelotti, da libertad a los jugadores, es un buen gestor, sabe de la presión que significa la camiseta del Madrid. Si Ancelotti lo hizo bien, no sé por qué no puede hacerlo Allegri», dijo recientemente otro ex juventino como Leo Bonucci sobre sus posibilidades de recalar en Valdebebas.

Precisamente en el Real Madrid destacan ese perfil de Allegri como gran gestor de grupo y por una fiabilidad enorme a la hora de ganar títulos. El italiano ha tomado la delantera en una carrera en la que están también técnicos más jóvenes, pero que han dejado su impronta en el fútbol europeo como Enzo Maresca o Julian Nagelsmann.

Las alternativas a Allegri

El ex entrenador del Chelsea fue el nombre propio del pasado Mundial de Clubes de la FIFA imponiéndose al Paris Saint Germain en la final. Maresca llevó además la pasada temporada a los blues a ganar la Conference League completando un palmarés bastante vistoso para haber dirigido un total de 159 partidos en su carrera desde que comenzó con el Parma en la temporada 2021/22.

Además de Maresca, el otro gran tapado es el seleccionador alemán Julian Nagelsmann. El técnico, de apenas 38 años, tiene una larga trayectoria en su país tras dirigir al Hoffenheim, al RB Leipzig y al Bayern de Múnich. Ahora tiene la responsabilidad de llevar a la Mannschaft en el Mundial de Estados Unidos, pero podría alcanzar un acuerdo antes del evento con el equipo blanco.

Arbeloa no seguirá en el primer equipo

Álvaro Arbeloa, pese a su gran trabajo y predisposición, no continuará al frente del Real Madrid tras el final de la temporada 2025/26. El técnico se ha ganado terminar la temporada, pero sabe que más allá no habrá futuro para él en el primer equipo. El club, sin embargo, le considera un activo importante y seguirá ligado en un puesto en la estructura deportiva del Real Madrid.

En este momento, la figura de Massimiliano Allegri es la que se ha destacado por encima del resto en un casting que todavía no está terminado. También hay que tener en cuenta que habrá que negociar con un AC Milán con el que se mantienen unas excelentes relaciones, pero que no querrá perder a su entrenador sin que haya una contraprestación.

El club italiano ha disfrutado esta temporada con la presencia de un Luka Modric que fichó por ellos el pasado verano y que ha sido un fijo en los planes de Allegri. Seguro que al técnico favorito para dirigir el Real Madrid le ha puesto al día el que fuera capitán blanco hasta la pasada temporada.