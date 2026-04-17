El Real Madrid no tiene prisa: calma con la decisión del entrenador

Calma con la decisión del entrenador. El Real Madrid tiene claro que no debe correr a la hora de tomar decisiones. No es el momento de precipitarse. Desde Valdebebas saben que por delante quedan seis semanas de competición donde no hay nada en juego y en las que se vivirán momentos complicados, especialmente en el Santiago Bernabéu, pero la institución entiende que ha llegado el momento de estar muy por encima de ese clima incómodo y de tensión. Nadie en el club ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro del banquillo del Real Madrid. Por lo tanto, Álvaro Arbeloa, ahora mismo, está a ojos de la entidad en la misma situación que antes de caer eliminado de la Champions.

Hay quien dice que el discurso de Arbeloa tras caer contra el Bayern de Múnich en la sala de prensa del Allianz Arena sonaba a despedida. Pero simplemente son especulaciones, ya que el entrenador del Real Madrid no dijo absolutamente nada sobre su futuro. Su tono era bajo y triste, pero es que no era para menos. De una manera totalmente injusta y tras un error arbitral garrafal, el equipo se había quedado fuera de la Champions.

«No me preocupa en absoluto y entenderé perfectamente todas las decisiones que pueda tomar el club. Soy un hombre de la casa. Si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid y porque este año no vamos a ganar la Decimosexta. Estoy dolido por los jugadores, como he dicho antes, por el club, por la afición y no por mí. Me preocupa muy poco mi futuro. Desde que me he sentado en esta silla no ha sido ni una mínima preocupación. Siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a mis jugadores a ganar cada día», aseguró Arbeloa tras el encuentro.

El Real Madrid se toma un tiempo de reflexión. En el club saben que Arbeloa ha cometido errores, pero también que en su figura hay un entrenador de presente y de futuro. Siempre asume las culpas en la derrota, pero algo tendrá que ver en las victorias ante Benfica, City o Atlético de Madrid.

Arbeloa es club. Entiende lo que significa el escudo del 15 veces campeón de Europa. No se esconde. No busca excusas. Da la cara siempre. Y eso, en un momento de tanta presión, es fundamental. Además, cambiar ahora es volver a empezar. Otro proyecto, otro discurso, otra adaptación. Y el Madrid no está para eso. Necesita continuidad, estabilidad y construir sobre algo. Y el salmantino ha demostrado que tiene unos cimientos firmes sobre los que apoyarse.

Arbeloa no ha ganado, pero tampoco ha fallado. Y en este contexto, eso ya es suficiente para darle una oportunidad real. Una oportunidad desde el inicio, con un equipo renovado, nuevas caras y también caras conocidas que están encantadas con él. La pelota está en el tejado del club, pero el técnico ha demostrado que está preparado.

Arbeloa seguirá entrenando

Lo que aseguran quienes mejor conocen a Arbeloa es que el salmantino seguirá entrenando. Es decir, en el caso de que se decida no contar con él, no se quedará en el Real Madrid ocupando otra parcela. Su plan pasa por seguir en los banquillos y, por muy hombre de club que se considere y haya demostrado ser, no está por la labor de frenar su carrera tan pronto.

Sin grandes alternativas

Por otro lado, desde el Real Madrid no ven muchas alternativas de entrenador mejores a Arbeloa en estos momentos. Y las que valoran tienen un problema: el Mundial. Didier Deschamps y Mauricio Pochettino están encima de la mesa como opciones, pero uno es el seleccionador francés y el otro el estadounidense.