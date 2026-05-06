Los ultras del PSG la lían en Múnich: encienden bengalas dentro del metro y evacuan a miles de aficionados

Los ultras del PSG la han vuelto a liar en otro de sus desplazamientos, esta vez en Múnich, antes del duelo de vuelta de las semifinales de la Champions League en el Allianz Arena. Los hinchas franceses encendieron bengalas dentro del metro de la ciudad alemana mientras se trasladaban hacia el estadio y la Policía germana tuvo que evacuar todos los vagones por el humo que se generó dentro.

Varios medios alemanes informan que hasta 1.000 aficionados han sido evacuados del metro de Múnich mientras iban hacia el Allianz Arena para acudir a la vuelta de las semifinales de la Champions League. Hinchas del Bayern y del PSG tras el humo que inundó los vagones.

Una línea de metro ha quedado cortada y los seguidores tendrán que acudir al estadio caminando. Un humo dentro de los vagones que se produjo porque los radicales del PSG encendieron varias bengalas dentro. Un acto vandálico que podría haber acabado mucho peor en la previa de este partido europeo.

INCIDENTES EN EL METRO DE MÚNICH. En la previa del partido entre Bayern y PSG, aficionados parisinos fueron echados del metro por la policia porque, al parecer, encendieron bengalas de humo dentro. Deberán caminar hacia el Allianz-Arena.pic.twitter.com/KYTG804rUu — José I. Araoz (@Gazpachen) May 6, 2026

Un partido de vuelta de semifinales de Champions que se disputará este miércoles en el Allianz Arena y en el que conoceremos al segundo finalista. El PSG ganó el duelo de ida por 5-4 al Bayern en un partido antológico que pasaerá a la historia. Una victoria del equipo alemán por un gol mandaría el partido a la prórroga. El empate le vale a los parisinos para avanzar a su segunda final consecutiva.