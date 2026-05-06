Bayern de Múnich- PSG, en directo: cómo va, resultado, goles y donde ver gratis el partido de semifinales de la Champions League en vivo hoy

Después del partidazo que firmaron el PSG y el Bayern de Múnich en París la pasada semana estos dos equipos se vuelven a ver las caras, esta vez en la vuelta de las semifinales de la Champions League, que será decisivo. Sólo puede quedar uno y el conjunto de Luis Enrique, que es el vigente campeón del torneo, va por delante en la eliminatoria, por lo que tendrán que defender el resultado obtenido en el Parque de los Príncipes. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Bayern de Múnich – PSG.

Bayern de Múnich – PSG, en directo

Así están las semifinales de la Champions League

El primer cruce de semifinales ya se ha resuelto con el triunfo del Arsenal, que se impuso en el global por 2-1 al Atlético de Madrid este martes, por lo que los de Mikel Arteta ya están buscando hotel en Budapest para jugar la segunda final de su historia en la Champions League. Los gunners están esperando a conocer a su rival, que saldrá de esta manga que terminó con un 5-4 en la ida favorable al PSG, que es el vigente campeón, pero el Bayern de Múnich todavía tiene mucho que decir y hoy se puede esperar un gran espectáculo en tierras bávaras.

El Arsenal espera en la final

Como ya hemos mencionado, el Arsenal ya está clasificado para la gran final de la Champions League del sábado 30 de mayo que se jugará en Budapest a costa del Atlético de Madrid y veremos contra quién se enfrenta. Para el fútbol español el público podría estar deseando que se produzcan un duelo de técnicos nacionales, ya que Mikel Arteta y Luis Enrique podrían verse las caras en un choque tan importante a nivel futbolístico como es el que está en juego la Orejona.

Partidazo en el Allianz Arena

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Bayern de Múnich – PSG que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Champions League. El Allianz Arena dictará sentencia sobre el último equipo que avanzará a la gran final de la máxima competición continental que se disputará el sábado 30 de mayo en Budapest. Tenemos que recordar que el PSG ganó 5-4 en la ida en la capital de Francia, por lo que los germanos tendrán que intentar remontar delante de sus aficionados al cuadro que dirige Luis Enrique.