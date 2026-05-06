Bayern de Múnich- PSG, en directo: cómo va, resultado, goles y donde ver gratis el partido de semifinales de la Champions League en vivo hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Bayern de Múnich - PSG de la Champions League
El Allianz Arena acoge el Bayern de Múnich - PSG de la vuelta de las semifinales de la Champions League
El PSG va por delante en la eliminatoria tras el 5-4 que consiguió en la ida en el Parque de los Príncipes
Después del partidazo que firmaron el PSG y el Bayern de Múnich en París la pasada semana estos dos equipos se vuelven a ver las caras, esta vez en la vuelta de las semifinales de la Champions League, que será decisivo. Sólo puede quedar uno y el conjunto de Luis Enrique, que es el vigente campeón del torneo, va por delante en la eliminatoria, por lo que tendrán que defender el resultado obtenido en el Parque de los Príncipes. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Bayern de Múnich – PSG.
Bayern de Múnich – PSG, en directo
Así están las semifinales de la Champions League
El primer cruce de semifinales ya se ha resuelto con el triunfo del Arsenal, que se impuso en el global por 2-1 al Atlético de Madrid este martes, por lo que los de Mikel Arteta ya están buscando hotel en Budapest para jugar la segunda final de su historia en la Champions League. Los gunners están esperando a conocer a su rival, que saldrá de esta manga que terminó con un 5-4 en la ida favorable al PSG, que es el vigente campeón, pero el Bayern de Múnich todavía tiene mucho que decir y hoy se puede esperar un gran espectáculo en tierras bávaras.
El Arsenal espera en la final
Como ya hemos mencionado, el Arsenal ya está clasificado para la gran final de la Champions League del sábado 30 de mayo que se jugará en Budapest a costa del Atlético de Madrid y veremos contra quién se enfrenta. Para el fútbol español el público podría estar deseando que se produzcan un duelo de técnicos nacionales, ya que Mikel Arteta y Luis Enrique podrían verse las caras en un choque tan importante a nivel futbolístico como es el que está en juego la Orejona.
Partidazo en el Allianz Arena
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Bayern de Múnich – PSG que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Champions League. El Allianz Arena dictará sentencia sobre el último equipo que avanzará a la gran final de la máxima competición continental que se disputará el sábado 30 de mayo en Budapest. Tenemos que recordar que el PSG ganó 5-4 en la ida en la capital de Francia, por lo que los germanos tendrán que intentar remontar delante de sus aficionados al cuadro que dirige Luis Enrique.
Min 54
Saque de portería
Falta a favor del Bayern de Múnich con la que los germanos intentaron una jugada ensayada, pero el chut de Pavlovic desde la media luna del área se fue muy desviado.
Min 52
El Bayern cree
Grandísima acción de Olise, pero el disparo final de Harry Kane lo estrelló en un rival. Está bien plantado atrás el PSG.
Min 47
Atención médica
Ahora los servicios médicos del PSG entran a atender a Pacho tras llevarse un golpe de la bota de Harry Kane.
¡Comienza el segundo tiempo!
Otra vez en juego este partidazo. ¡Sacó de centro el PSG con su habitual pelotazo a saque de banda para ir a presionar!
Cuántas Champions ha ganado el Bayern
En el otro lado del campo está un Bayern de Múnich que necesita dos goles para forzar la prórroga y seguir luchando por alcanzar la final de la Champions League. Los bávaros han disputado 11 finales a lo largo de su historia y han ganado seis de ellas.
Cuántas Champions ha ganado el PSG
Recordamos que el PSG ha disputado dos finales de la Champions League en su historia. La primera la perdieron el año de la pandemia y la otra la ganaron el curso pasado frente al Inter de Milán, por lo que los de Luis Enrique son los vigentes campeones.
¡Descanso en Múnich!
Termina el primer tiempo en el Allianz Arena. El PSG va ganando 0-1 y están a 45 minutos de una nueva final de la Champions League.
¡Fuera!
Falta a favor del PSG que fue al corazón del área, pero Tah remató fuera. También hubo amarilla para Kvaratskhelia por alejar el balón tras una falta.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro ha mostrado el cartelón para indicar que se jugarán 2 minutos más. Justo antes Musiala disparó desde fuera del área y el cuero se fue por línea de fondo.
Min 44
¡Safonov!
Ahora fue el portero ruso del PSG el que se sacó una intervención salvadora ante un disparo de Musiala. Fue perfecto abajo Safonov para meter la mano. Además, el mediapunta alemán también tuvo otro disparo, pero esta vez lo mandó fuera.
Min 41
Se le fue a Luis Díaz
Buena llegada del Bayern de Múnich, pero el último toque fue muy largo de Luis Díaz y Safonov agarró el cuero.
Min 38
Despeja el Bayern
Sacó otro córner el PSG y el centro final lo despejó con un testarazo Upamecano.
Min 35
Atrapa Neuer
Tuvieron los de Luis Enrique dos saques de esquina consecutivos, pero el segundo terminó en los guantes de Neuer.
Min 34
¡Paradón de Neuer!
Falta que el PSG colgó al área y Joao Neves apareció en el segundo palo para meter un testarazo. Paradón de Neuer para evitar el segundo del PSG. Hubo córner para los parisinos y hubo lluvia de objetos desde la grada. El guardameta del Bayern fue a pedir algo de paz.
Min 33
Otra amarilla
Ahora la cartulina amarilla es para Stanisic por una falta en el centro del campo.
Min 31
¡Más polémica!
Ahora reclaman una mano de Joao Neves dentro del área tras un despeje de Vitinha. Se está calentando el partido y el Allianz Arena no deja de pitar la actuación arbitral.
Min 29
¡Hay polémica!
Los futbolistas del Bayern y el banquillo reclaman la segunda amarilla para Nuno Mendes, pero el árbitro señaló una falta previa de Laimer y así parece que se ha evitado un problema.
Min 27
¡Rozando el larguero!
Vaya disparo se acaba de sacar Olise, pero por desgracia para el Bayern de Múnich el cuero se marchó a pocos centímetros del travesaño.
Min 22
A las nubes
Qué bueno es Luis Díaz, que gambeteó antes de sacarse un disparo casi sin ángulo que se le marchó fuera. El colombiano pide el apoyo del público.
Min 21
Neuer
Llegada peligrosa del PSG tras una buena acción de Doué, pero fue Kvaratskhelia el que chutó a portería. Fue muy fácil para Manuel Neuer.
Min 17
Córner desaprovechado
El PSG sacó en corto un córner y el centro de Nuno Mendes lo despejó el Bayern.
Min 15
¡Aprieta el Bayern!
Vaya robo de Luis Díaz en la banda a Zaire-Emery, pero su centro lo estrelló Olise en un rival y no pudo empatar el partido el Bayern de Múnich. Musiala se ha ido al suelo y tienen que atenderle los médicos, así que a ver si puede continuar.
Min 11
Muy largo
Musiala intentó un buen pase para Harry Kane, pero un defensor del PSG tocó el cuero y Safonov detuvo el cuero sin problemas.
Min 8
Tarjeta amarilla
Cartulina amarilla para Nuno Mendes por una falta sobre Olise.
Min 6
Ventaja del PSG
Los de Luis Enrique van ganando 6-4 en el global, por lo que el Bayern de Múnich va a tener que remar si quiere estar en la final de la Champions League.
Min 3
¡GOOOL DEL PSG!
¡GOOOL DEL PSG! ¡GOOOL DE DEMBÉLÉ! Vaya carrera de Kvaratskhelia, que llegó hasta línea de fondo y poner el centro al segundo palo, donde Ousmane estaba esperando para soltar un zapatazo y batir a Manuel Neuer. ¡Cómo empieza esto de nuevo!
¡¡Arranca el Bayern de Múnich – PSG!!
¡Y rueda el balón ya en tierras germanas! ¡Sacó de centro el Bayern de Múnich!
¡5 minutos!
Ya no falta nada para que ruede el balón en el Allianz Arena. Los jugadores del Bayern de Múnich y del PSG van a saltar ya al césped mientras resuena el himno de la Champions League.
Dónde y cuándo es la final de la Champions 2026
Ayer se clasificó el Arsenal para la final de la Champions League que se jugará el próximo sábado 30 de mayo en Budapest, Hungría. El Puskas Arena será el escenario elegido y veremos si los londinenses juegan ante el Bayern de Múnich o del PSG.
Todo lo que necesitas saber del Bayern de Múnich
El PSG, al ir por delante en la eliminatoria, es el gran favorito para alcanzar la final de la Champions League, pero el cuadro alemán tiene mucha historia a sus espaldas en esta competición y todavía tiene mucho que decir. Todo lo que debes conocer sobre el Bayern de Múnich.
Dónde ver en directo gratis el Bayern – PSG
Este partido de semifinales de la Champions League, Bayern de Múnich – PSG, se podrá ver en directo por TV a través del operador de pago Movistar+. En la web de OKDIARIO te contaremos gratis y en vivo online el minuto a minuto de lo que suceda en Alemania.
Curiosidades y qué debes saber sobre el PSG
Falta media horita para que ruede el balón en el Allianz Arena y aprovechamos para dejarte toda la información que debes saber sobre el PSG, vigente campeón de la Champions League y que dirige Luis Enrique.
Dónde juegan el Bayern vs PSG
Este partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League se jugará en el Allianz Arena, en la ciudad de Múnich. El Bayern tiene que remontar el 5-4 que sufrió en París y es por ello que esperan hacer valer el factor campo que tienen a su favor.
Quién es el árbitro del Bayern de Múnich vs PSG
La UEFA escogió al árbitro portugués Joao Pinheiro para que dirija este partidazo tan importante que disputarán el Bayern de Múnich y el PSG.
A qué hora juega hoy el PSG contra el Bayern
Va quedando menos para que arranque el partidazo de vuelta de las semifinales de la Champions League Bayern de Múnich – PSG, que fue programado por la UEFA en el horario de las 21:00 horas.
Alineacion del Bayern de Múnich hoy en el partido de la Champions
También compartimos el once de Vincent Kompany con el que intentará remontar en estas semifinales de la Champions League. Esta es la alineación oficial del Bayern de Múnich hoy contra el PSG: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic, Musiala; Olise, Luis Díaz, Kane.
Alineacion del PSG en la semifinal de la Champions League
Vamos a comenzar compartiendo el once elegido por Luis Enrique para intentar cerrar su pase a la final de la Champions League. Esta es la alineación oficial del PSG contra el Bayern de Múnich hoy: Safonov; Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaïre-Emery: Fabián, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Doué.
Todo preparado
Falta una hora para que se dispute uno de los mejores partidos que pueden disputarse en la Champions League. En breves momentos les ofreceremos las alineaciones del Bayern de Múnich y del PSG.
Min 56
¡Neuer!
Intervención providencial de Neuer ante un disparo de Doué que iba directo a gol. Instantes después el germano sacó el pie para repeler un disparo de Kvaratskhelia.