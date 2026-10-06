Sergio Canales explica su ‘no’ al Barça y qué aprendió en el Real Madrid: «Me dio un vuelco la cabeza»

Sergio Canales, icono del Racing de Santander, volvió esta temporada al equipo que le vio crecer. El centrocampista español, tras tres temporadas en el club mexicano Monterrey, regresó a la competición española. El ex del Real Madrid deja claro que «no se arrepiente» de fichar por el club blanco.

En el verano de 2010, Sergio Canales decidió apostar por su carrera y marcharse a un Real Madrid totalmente renovado. Con solo tres partidos disputados, la próxima temporada se marcharía al Valencia para continuar su camino por España, pero esos meses bajo las órdenes de Mourinho le ayudaron positivamente.

Un Canales que estuvo ‘tentado’ por formar parte del Barça. El talentoso centrocampista, que ha sufrido con las lesiones durante toda su carrera, confirma que le pasó por la cabeza vestir de azulgrana.

«Mi idea era fichar por el Madrid y luego irme cedido unos años para ganar más experiencia. Pero aprendí mucho, no me arrepiento de nada, y al final de ese año me dio un vuelco la cabeza de lo que significa ser jugador de Primera División. Me dio mucha fortaleza para tirar hacia delante con las lesiones que he tenido», comentó en El Larguero de la Cadena SER.

Entre 2008 y 2009 despuntó en la Primera División, convirtiéndose en uno de los jóvenes más atractivos del panorama. Pero su ‘idilio’ con el Barça viene de mucho antes, y así lo explicó en la radio.

Sergio Canales y su ‘no’ al Barça

«Fui varias veces a La Masía. Todo empezó después de un torneo de Brunete, con unos diez u once años, y a partir de ahí el Barça me ofreció la oportunidad. No es que no lo viera claro, pero la primera vez era muy pequeño. Y eso que quedé encantado, porque me presentaron a Riquelme, que era mi ídolo, así que fue una experiencia top», dijo en la SER.

«Pero mis padres hablaron conmigo y al final decidimos quedarnos para no cambiar la situación de toda la familia. Y siendo tan pequeño, nadie te aseguraba que dar ese paso te garantizara ser profesional», concluyó el ídolo local de Santander que vuelve esta temporada a Primera con el Racing.