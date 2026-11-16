Lo de Oyarzabal es de estudio: máximo goleador de España por tercer año consecutivo y roza un récord de Villa

Mikel Oyarzabal es un pilar clave en el ataque de España y sus cifras ya entran en la historia de la Selección. El punta se ha convertido en el máximo goleador del equipo durante tres años consecutivos (2024 con seis tantos, 2025 con nueve y 2026 con diez). Además, con la decena de dianas, consigue empatar el récord de Raúl como máximo anotador en un año natural. El único que les supera es David Villa, que firmó 11 goles en 2009 y 12 en 2008.

El tercer mejor registro de un futbolista de la Roja son palabras mayores. Sin embargo, el futbolista no pudo celebrar la estadística, ya que España no consiguió ganar a Inglaterra en la Liga de Naciones pese a su acierto desde el punto de penalti. Los de Luis de la Fuente han tenido que conformarse con la segunda posición del Grupo 3 y tendrán que asumir un rival más complicado.

Las intervenciones de Oyarzabal han sido determinantes para que España consiguiera su segunda estrella. El jugador de la Real Sociedad anotó cinco goles en el Mundial, dos de ellos en octavos frente a Austria y uno en semifinales ante Francia, también desde los once metros.

Los penaltis son una lotería, pero el delantero eibarrés no entiende de fortuna y ha demostrado ser un auténtico especialista. Teniendo en cuenta todas las penas máximas ejecutadas con la Selección en partido oficial, el atacante ha firma un 100% de efectividad, con un 6/6 incontestable (Teniendo en cuenta el lanzamiento decisivo en la tanda de desempate ante Suiza en la Eurocopa de 2020).

Oyarzabal muestra su mejor versión con España

El jugador encaja a la perfección en el sistema de Luis de la Fuente, que ha sabido exprimir al máximo su potencial. A sus 29 años, parece que su potencial con la Roja no para de crecer, ya que sus registros mejoran de forma permanente. Las expectativas cada vez son más altas y necesitará un nivel extraordinario para batir su propia marca en 2027.