De la Fuente, orgulloso de lo conseguido con España: «Veremos cuando se supera este registro»

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación después de la derrota de España contra Inglaterra (2-3) que puso punto final a una histórica racha de 44 partidos consecutivos sin perder. El seleccionador español reconoció la superioridad del combinado inglés durante la primera media hora de encuentro, aunque reivindicó todo lo conseguido por sus futbolistas durante estos últimos tres años. El riojano se mostró orgulloso de la reacción de su equipo y dejó claro que sigue convencido de que lo mejor está por llegar.

«No tengo más que palabras de orgullo, agradecimiento a los jugadores y poner en valor todo lo que hemos hecho. Estoy orgulloso de un camino fantástico y todo lo que nos queda por delante», comenzó diciendo De la Fuente, que reconoció que el mal inicio de partido condicionó las opciones de España. «Hay que saber ganar y saber perder. Sobre todo en los primeros 30 minutos hemos estado desbordados y ellos han llevado el ritmo. Con el 0-3, el equipo ha querido luchar y no rendirse. La primera hora de partido nos ha lastrado mucho», explicó.

El seleccionador también desveló los problemas físicos que sufrieron algunos de sus futbolistas durante el encuentro. «Cuando los partidos no empiezan bien se van acumulando situaciones adversas. Pubill tenía problemas en el tobillo y Cubarsí y Zubimendi tenían problemas musculares. Es una pena no haber podido conseguir el empate», lamentó.

De la Fuente quiso reivindicar la dificultad de todo lo conseguido por España y recordó que, más allá de la histórica racha de imbatibilidad, su equipo ha conquistado tres títulos. «Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado nosotros. Veremos cuándo se supera este registro, pero también hemos ganado tres títulos. Sabemos ganar y sabemos perder. Estoy convencido de que lo mejor está por llegar», aseguró.

El riojano también desveló el mensaje que trasladó a sus futbolistas después de la derrota. «Sólo tengo palabras de agradecimiento y somos los mismos en la victoria que en la derrota. No sabíamos a qué sabía, pero no está de más que de vez en cuando pase para poner en valor. Les he transmitido en el pasillo y en el vestuario que estoy orgulloso y les he dejado claro que esto sigue», afirmó.

En lo táctico, De la Fuente explicó que apostó por Marc Pubill y Mikel Merino para contrarrestar el potencial físico de Inglaterra y su peligro a balón parado. El seleccionador también justificó los cambios después de que los ingleses se quedasen en inferioridad numérica. «Queríamos quemar todas las naves y generar muchas ocasiones de gol. Se generaron, pero el portero estuvo muy bien. Ha sido un partido de muchas alternativas ante un fantástico rival», señaló.

El seleccionador también defendió la presencia de Fabián Ruiz en el once por delante de Pedri. «Pedri es uno de los mejores del mundo, pero Fabián también y nos ha aportado mucho durante muchos partidos», explicó. Además, volvió a negar que existan tratos de favor dentro del vestuario. «No hay ningún privilegio hacia nadie. El privilegio es tener a estos jugadores, que son maravillosos».

De la Fuente tampoco entiende que la derrota contra Inglaterra pueda generar dudas sobre el nivel de la selección española después de tres años sin perder. «Hoy empieza una nueva etapa, un nuevo reto. En marzo hay que pensar otra vez en ganar», afirmó.

El riojano reconoció que lo que más le duele es tener que esperar cuatro meses para volver a reunirse con sus futbolistas. «Me gustaría estar la semana que viene con todos de nuevo para recordarles lo difícil que es lo que han hecho. Les he dicho que si sabían lo que han hecho, que es histórico, que veremos si se vuelve a repetir. Ahora nos ponen los pies en el suelo y en valor lo difícil que ha sido todo esto. El equipo está muy motivado para empezar un nuevo reto», aseguró.