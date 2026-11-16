La Real Academia Española (RAE) ya tiene nuevo ocupante para la silla L, que quedó vacante tras la muerte de Mario Vargas Llosa en abril de 2025. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ha ingresado oficialmente en la institución este domingo 15 de noviembre de 2026 con un discurso cargado de emoción, literatura y recuerdos personales. «Nunca he sido extranjero en España», ha afirmado durante una intervención en la que ha rendido homenaje al Nobel peruano y ha recordado las circunstancias que le obligaron a abandonar Nicaragua.

Un relevo marcado por Vargas Llosa

Sergio Ramírez, nacido en Masatepe (Nicaragua) en 1942, se convierte en el nuevo académico de número de la RAE después de que el pleno de la institución aprobara su elección el pasado 21 de mayo. Su candidatura fue presentada por Santiago Muñoz Machado, director de la Academia; Víctor García de la Concha, antiguo director de la institución, y el escritor Luis Mateo Díez.

El autor ha asumido una responsabilidad especialmente simbólica, que es ocupar el sillón que perteneció a uno de los grandes referentes de la literatura en español. Mario Vargas Llosa falleció el 13 de abril de 2025, dejando libre una plaza que ahora recibe a otro de los nombres destacados de las letras latinoamericanas.

Su discurso de ingreso, titulado Un novelista ecuménico, ha estado dedicado precisamente a la trayectoria del escritor peruano. Sergio Ramírez ha reconocido que ocupar su lugar supone una «pesada carga» y ha destacado su capacidad para renovar la narrativa y explorar nuevas formas de contar historias.

El exilio que convirtió a España en su nueva patria

Uno de los momentos más personales de la ceremonia ha llegado cuando el escritor ha hablado de su relación con Nicaragua y de su llegada a España. Sergio Ramírez abandonó su país en julio de 2021 después de sufrir la persecución del Gobierno de Daniel Ortega. En 2023, el régimen nicaragüense le retiró la nacionalidad, una decisión que también afectó a otros opositores y críticos del Gobierno.

El escritor, que obtuvo la nacionalidad española en 2018, ha explicado que encontró en España un lugar donde reconstruir su vida. «Una patria perdida, otra ganada», ha resumido al recordar su trayectoria. También ha reivindicado el español como un vínculo capaz de superar fronteras, conservar la memoria y mantener unida a la comunidad hispanohablante. ￼

Una trayectoria reconocida con el Premio Cervantes

La llegada de Sergio Ramírez a la RAE supone también el reconocimiento a una carrera literaria de más de seis décadas. El escritor ha publicado más de 70 libros entre novelas, cuentos, crónicas y ensayos, con títulos destacados comoCastigo divino, Margarita, está linda la mar y El cielo llora por mí.

En 2017 recibió el Premio Cervantes, considerado el máximo reconocimiento de las letras en español. Fue el primer escritor nicaragüense y centroamericano en conseguirlo. Además, su trayectoria no se limita a la literatura, ya que participó en la revolución que derrocó a Anastasio Somoza en 1979 y fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990.

Ahora, desde la silla L, Sergio Ramírez inicia una nueva etapa en una institución fundamental para la lengua española. Lo hace recogiendo el testigo de Mario Vargas Llosa, pero también reivindicando una idea que ha atravesado todo su discurso, ya que la literatura y el idioma pueden convertirse en una patria cuando se pierde la propia. ￼