Enric Mas ha encontrado en 2026 la recompensa a muchos años de esfuerzo en el pelotón. El ciclista balear conquistó La Vuelta a España y alcanzó a los 31 años uno de las grandes metas de su carrera deportiva. Un triunfo que, más allá de permitirle inscribir su nombre en el palmarés de una gran vuelta, también ha supuesto un cambio en su manera de afrontar la competición. El mallorquín reconoce que ahora tiene «más tranquilidad·» y que ya pudo comprobarlo durante las últimas carreras de la temporada. Sin embargo, tiene claro que la exigencia seguirá siendo la misma cuando vuelva a ponerse un dorsal en 2027.

El corredor del Movistar ha notado también el reconocimiento de los aficionados después de su victoria en la ronda española. Su triunfo permitió al ciclismo nacional recuperar el protagonismo en una carrera que llevaba doce años sin tener un ganador español, desde que Alberto Contador se impusiera en 2014. Una repercusión que Enric Mas está comprobando especialmente en Andorra, donde reside habitualmente. En el Principado, ha notado el cariño de aquellos que se acercan a saludarle durante sus entrenamientos y le felicitan por su éxito. «Muchísima gente se para y grita mi nombre o me da la enhorabuena mientras entreno. Y eso es de agradecer», asegura.

El triunfo en La Vuelta supuso la culminación a años de lucha, y también a un comienzo de 2026 nada sencillo. En 2025, el balear sufrió una tromboflebitis en la pierna izquierda durante el Tour de Francia, lesión que le obligó a parar varios meses. Un contratiempo físico que condicionó su preparación y le hizo atravesar momentos complicados, también anímicamente. Pese a ello, Mas confiaba en que, con paciencia, volvería a estar «a su nivel». La victoria en la ronda española terminó siendo la mejor recompensa a ese proceso de recuperación.

El apoyo del Movistar fue fundamental para superar aquellos meses difíciles. El ciclista destaca la «tranquilidad» y la confianza que le transmitió la estructura española, hasta el punto de que nunca llegó a plantearse seriamente una salida. Aunque reconoce que en los momentos de dudas llegas a replantearte todo, la posibilidad de cambiar de equipo no pasó de ahí. Así lo explica en una entrevista con EFE, en la que también reconoce que ganar La Vuelta le ha permitido afrontar las últimas carreras del año con una mentalidad diferente y sin tanta presión.

Así afronta Enric Mas la nueva temporada

De cara a 2027, Mas ya ha mantenido una primera reunión con la dirección del Movistar para empezar a diseñar su calendario. Después de disputar este año el Giro de Italia y La Vuelta a España, todavía no hay una decisión definitiva sobre las carreras que afrontará. El mallorquín reconoce que todavía «queda mucho por hablar» antes de cerrar su calendario. Ambas partes volverán a reunirse en diciembre para concretar los objetivos de la próxima temporada. Lo que sí tiene claro es que la victoria en la ronda española no cambiará la exigencia de sus próximos retos. Por el momento, avisa de que el próximo año «será un poco cómo lo que hemos visto este 2026».

Sobre su horizonte a largo plazo, Enric Mas reconoce que planea mantenerse al máximo nivel durante las próximas «cuatro o cinco temporadas» que calcula que le quedan como profesional. El balear quiere seguir disfrutando del ciclismo como hasta ahora, independientemente de los resultados que consiga. Sobre si llegaran nuevas victorias, el vigente ganador de la carrera española lanza un mensaje de calma: «Yo disfruto del proceso».