Movistar tiene por fin su día menos pensado: gana una gran vuelta siete años después y tras coquetear con el descenso

El triunfo de Enric Mas es el triunfo de todo el ciclismo español, que ve la luz al final del túnel tras años eclipsado por los Froome, Roglic, Pogacar y Vingegaard, principales responsables de que no haya habido triunfos en los últimos tiempos de una de las grandes potencias mundiales. Pero si es la victoria de alguien, en concreto, es del Movistar. El mayor exponente del ciclismo nacional llevaba siete años sin triunfos en la general de una grande. Hasta que han vuelto a lo más alto.

Ha sido, como bien dice su documental, el día menos pensado. Nadie contaba con otro en esta edición que no fuera con Tadej Pogacar y el todopoderoso UAE Emirates, pero ahí están ellos. Los telefónicos vuelven a escena de la mejor manera posible, con un triunfo que no sólo corresponde a Mas, sino a todo un equipo que ha remado a la perfección en la misma dirección.

Sin demasiadas expectativas en los últimos años, intentando cazar alguna etapa y tratando de meter a sus líderes en el top-10 de las grandes, Movistar se ha visto obligado a sobrevivir y reinventar aquello que un día fue. Hablamos del equipo más grande de la historia del ciclismo español y probablemente mundial. El de Perico, Induráin, Olano, el Chava, Pereiro o Valverde. Un equipo acostumbrado a pulir el talento nacional hasta llevarlo a lo más alto y que, desde hace una década, ha sido desplazado por el cambio radical del orden del pelotón.

La llegada de Estados como los Emiratos Árabes Unidos o de Baréin ha llevado a los equipos a contar con presupuestos nunca vistos. UAE, INEOS, Red Bull-BORA, Bahrain Victorius, Visma… han dejado a históricos como el equipo telefónico en una posición delicada. Hasta el punto de que Telefónica, patrocinador principal del equipo, se ha planteado hace no mucho vender su patrocinio.

El equipo estuvo al borde del descenso en 2022. Decir adiós a la élite hubiera dejado herido de muerte a un equipo histórico y hubiera complicado mucho la visibilidad de los ciclistas españoles. Porque Movistar también es eso. El equipo español se ha ido readaptando estos años a base de potenciar el ciclismo nacional y, también, el sudamericano. De hecho, Nairo Quintana y Richard Carapaz irrumpieron en las filas del conjunto de Eusebio Unzué. Los dos fueron las últimas estrellas de este equipo capaces de conquistar una gran vuelta, hasta ahora.

A esta Vuelta a España acudían con una bicefalia, con Enric Mas y Cian Uijtdebroeks, aunque el belga dijo adiós de manera prematura a la carrera y el balear se posicionó rápido entre los favoritos al podio. Los otros seis integrantes eran cinco españoles –Iván Romeo, Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Jorge Arcas y Carlos Canal– y el venezolano Orluis Aular. El trabajo de todos ha sido excepcional para guiar a su líder a la victoria general.

La estrategia de Movistar, cuestionada a lo largo de los últimos años en varias ocasiones, ha sido espectacular. Han sabido proteger a Mas, ayudarle en las ascensiones y no dejarle nunca solo ante el peligro. En este apartado cobran especial relevancia Castrillo, García Pierna y Romeo, siempre en los grupos delanteros, pero sin entrar en «la fuga de la fuga», que diría Chente García Acosta, conscientes de que su papel era esperar a que llegase el grupo de favoritos para echar una mano a Enric en los puertos que quedaban por delante, cuando el pelotón se había deshecho por el camino.

Gracias al trabajo de equipo y, cómo no, a las piernas de un Enric Mas sobresaliente, Movistar vuelve a tocar la gloria años después. Son años de ausencia en el cajón más alto de los podios, desde que lo lograse en 2019 Carapaz en el Giro de Italia. Hoy, el triunfo del Movistar pone fin a años de readaptación y supone un impulso para la estructura, que busca un segundo patrocinador para poder seguir compitiendo con los gigantes del pelotón.