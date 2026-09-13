Artá, el pueblo de Enric Mas, se vuelca con él en Granada para celebrar su Vuelta a España

Enric Mas es el campeón de La Vuelta 2026, un logro histórico para el español que acumulaba varios subcampeonatos. El ciclista ha tenido a todo su pueblo a su lado en la última etapa. Los habitantes de Artá se han desplazado hasta Granada para vivir un final único en la competición. No se esperaban sorpresas en el cierre y no ha habido ningún susto importante a lo largo del día.

La fiesta final ha sido un bonito reconocimiento, pero el camino hasta la Alhambra no ha sido nada fácil. El mallorquín tenía a un Pogacar intratable por delante, aunque ya demostró que le podía plantar cara. El campeón se creció tras la caída del esloveno y dejó a Roglic sin opciones.