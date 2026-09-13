Artá, el pueblo de Enric Mas, se vuelca con él en Granada para celebrar su Vuelta a España
El ciclista de Movistar se convierte en el primer campeón español de La Vuelta desde Alberto Contador en 2014
Su gente se ha desplazado hasta Granada para apoyarle en el cierre de la competición
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Enric Mas es el campeón de La Vuelta 2026, un logro histórico para el español que acumulaba varios subcampeonatos. El ciclista ha tenido a todo su pueblo a su lado en la última etapa. Los habitantes de Artá se han desplazado hasta Granada para vivir un final único en la competición. No se esperaban sorpresas en el cierre y no ha habido ningún susto importante a lo largo del día.
La fiesta final ha sido un bonito reconocimiento, pero el camino hasta la Alhambra no ha sido nada fácil. El mallorquín tenía a un Pogacar intratable por delante, aunque ya demostró que le podía plantar cara. El campeón se creció tras la caída del esloveno y dejó a Roglic sin opciones.
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