España vuelve a vibrar con su Vuelta gracias a Enric Mas. Han pasado 12 años desde que sonara por última vez el himno español al término de la carrera. Los mismos que hace que ganó Alberto Contador. Más de una década después, el himno nacional vuelve a sonar para conmemorar a una de las competiciones con más relumbre de nuestro país, una Vuelta a España que ha cerrado en Granada la edición 2026 con un ciclista español en lo más alto.

Acompañado de Primoz Roglic –tetracampeón de la carrera en estos años sin triunfos españoles– y de Felix Gall, Mas ha levantado al cielo el título que le acredita como campeón. Ataviado también con el maillot rojo que reconoce al líder y, en este caso, al campeón de la Vuelta, el ciclista ha escuchado el himno de España en una Granada volcada con él, con su equipo –el Movistar– y que ha recuperado el pulso por el ciclismo gracias a ellos.