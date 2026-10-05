Louzán condena las agresiones a los jugadores del Hortaleza: «La Copa no debe empañarse por algo así»

Rafael Louzán ha condenado los actos vandálicos del Atlético Unión Güímar-Sporting Hortaleza que obligaron a que no pudiera disputarse el partido previo a la Copa del Rey. Unos lamentables hechos que han hecho que el presidente de la RFEF se haya visto obligado a tener que lanzar un mensaje en pleno sorteo y condenar la situación vivida entre ambos clubes, apuntando que la competición debería ser «una fiesta del fútbol español».

El partido no llegó a empezar ante la negativa del conjunto madrileño después de haber sufrido amenazas y no tener garantizada su seguridad en el estadio tinerfeño. Como precedente a su decisión, los futbolistas del Hortaleza sufrieron agresiones de la afición rival en la llegada del autobús cuando un grupo de radicales les lanzó piedras y bengalas. Eso hizo que no quisieran salir al campo, ya que también estaban muy preocupados por los familiares que les acompañaron en el viaje.

«Quiero condenar enérgicamente los actos vandálicos que se produjeron este domingo en la fase previa para acceder a la Copa del Rey. Espero que nunca más vuelvan a producirse. La Copa es una fiesta y no debe verse empañada por actos así, que espero no vuelvan a repetirse», señaló Louzán. «Partimos desde el fútbol regional hasta incluir a los equipos de Primera División; somos una competición en la que todos somos iguales. Deseo a todos que vivan el fútbol con pasión, pero también con respeto», añadió.

El Sevilla fue elegido por sorteo como el rival del equipo que finalmente avance de ronda entre el Güímar u Hortaleza. Se espera que Competición dicte la resolución del caso, en el que se valoran varios escenarios para poner una solución lo antes posible, como jugar el partido en otro estadio y a puerta cerrada.