Perico Delgado (66 años) se rinde a Miguel Indurain: «Era un caballero. Pudo ganar más pero no se entregaba a sus intereses personales»

Perico Delgado es uno de los grandes referentes del ciclismo español a lo largo de su historia. A sus 66 años, el icono repasa cómo era Miguel Induráin (62) y esa década dorada de los 80 y 90 sobre las dos ruedas.

Dos rivales y amigos que se respetaban en la competición y llevaron a España a un nuevo plano en la élite del ciclismo. Con sus 25 victorias como ciclista profesional, señalando en mayúscula el éxito del Tour de Francia de 1988 y la Vuelta a España en 1985, Perico Delgado se deshizo en elogios de un Induráin que, posteriormente, pulverizó todos los récords.

“Miguel Induráin es caballerosidad, ganar y dejar ganar. Un campeón, un señor, un caballero”, explicó Perico, voz durante tantos años de las retransmisiones de RTVE y referente para todos los ciclistas que llegaron tras él y tantos éxitos consiguieron.

“Induráin era un caballero. Pudo ganar el Tour del 90, pero prefirió esperarme a mí. Recuerdo que en una ocasión se fue por delante con los favoritos y yo quedé rezagado. Se entregaba por el compañero por delante de sus intereses”, comentó en el documental 30 años de amarillo, producción de Movistar que repasa la historia de nuestro ciclismo en la vuelta por excelencia del calendario.

«Él no creía ser un corredor para una prueba de tres semanas, pero tenía potencial de sobra», añadía en el documental.

El exclicista segoviano guarda una buena amistad con Induráin, quien fue compañero suyo durante siete temporadas, tanto en el legendario Banesto como en el equipo Reynolds. Elogió el lado personal del cinco veces campeón del Tour de forma consecutiva (1991-1995).

“Hay que conocerle. Aunque para la gente es muy distante, el tipo es un pedazo de pan. Es un gran compañero”, declaró Delgado acerca de la leyenda del ciclismo español en una entrevista a El Confidencial.

Entre 2006 y 2010 (ganado por Alberto Contador y eliminado después), todos los Tour de Francia fueron ganados por españoles. Tres ciclistas diferentes que vistieron el maillot amarillo hasta la última etapa. Una nueva época dorada, sumada al oro olímpico conseguido en Pekín 2008 por Samuel Sánchez.

Españoles ganadores del Tour de Francia

Son siete los ciclistas españoles que han llegado a lo más alto del Tour de Francia. En la vuelta por antonomasia del deporte de las dos ruedas, estos han sido los laureados en la última etapa de París: