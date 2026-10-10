Seixas gana a lo Pogacar en el Giro Lombardía con Enric Mas firmando un meritorio segundo puesto

A las puertas de la gloria se ha quedado Enric Mas en el Giro Lombardía –llamado ahora Il Lombardia– pero no pudo dar caza al heredero de Tadej Pogacar. Paul Seixas se lleva el primer monumento de su carrera con el triunfo en Como en esta edición de 2026. Sin el esloveno, campeón de las últimas cinco ediciones, se abría un abanico de opciones que no supieron aprovechar ni Evenepoel ni Del Toro. El joven ciclista francés dio una exhibición y a sus 20 años sigue demostrando que está llamado a hacer cosas muy grandes.

El calendario ciclista se cerraba, prácticamente, con esta edición del Lombardía. Lo hacía con el último monumento, al que llegaban dos españoles como Ayuso y Mas con opciones de dar qué hablar. Sobre todo el mallorquín, flamante ganador de la Vuelta a España, que quería aprovechar el estado de forma que no pudo sacar en el Mundial y dar un golpe encima de la mesa.

A punto estuvo de hacerlo. Quiso dar caza en los últimos kilómetros a Paul Seixas y se escapó del grupo de favoritos, aunque se quedó a 40 segundos del galo. Por detrás, Ciccone se llevó el tercer puesto, llegando también en solitario. Aunque los focos realmente se los llevó Seixas. El francés se marchó a falta de 20 kilómetros, rompiendo el grupo e imponiendo un ritmo endiablado que sólo siguieron Ciccone y el campeón del mundo, McNulty.

En la penúltima subida, el francés sacó toda su artillería. Sus mejores piernas, en este caso. Apretó y dejó atrás al resto, yéndose en solitario en modo Pogacar a por el triunfo final. Quería convertirse en el más joven de la historia en lograr el Lombardía y vaya si lo hizo. Sin oposición, con la claudicación definitiva de Evenepoel y Del Toro, Seixas se asomaba a la victoria.

Entonces reaccionó por detrás Mas. El ganador de la Vuelta se lanzó a por la segunda posición y trató de dar caza a Ciccone, al que no tardó en alcanzar. Le quedaba el ascenso a San Telmo della Battaglia, donde se lanzaría en busca de Seixas, aunque el francés tampoco frenaba. El balear dejó atrás a Ciccone, pero el del Decathlon tenía una renta cercana a un minuto y no había opción ya de arrebatarle el triunfo.