Todo sobre el ciclista Enric Mas: edad, de dónde es, cuánto cobra, por qué estuvo inactivo…

Enric Mas ya es uno de los ciclistas más importantes del mundo. En plena pelea para ganar La Vuelta después de la retirada de Tadej Pogacar por accidente, el balear aspira a ser la gran sorpresa de la competición después de haber estrenado el maillot rojo en Aitana. Es por ello que el corredor de Movistar se ha centrado en conquistarlo por primera vez.

Actualmente, es primero en la clasificación general por delante de Primož Roglič y Felix Gall gracias a sus virtudes, que le han hecho ganar regularidad y su capacidad como escalador. Características que han demostrado estas tres últimas semanas.

Qué edad tiene Enric Mas

Enric Mas nació el 7 de enero de 1995 y tiene 31 años. A pesar de su edad, el balear ha demostrado tener una experiencia y un físico a la altura de los mejores del mundo.

Dónde nació Enric Mas

Enric Mas nació en Artá, Mallorca. Sin embargo, desde su comienzo en el ciclismo, la he hecho tener que alejarse largas temporadas lejos de su ciudad natal, de la que ya solo puede disfrutar cuando no tiene ninguna competición.

Cuál es el sueldo de Enric Mas

Desde que Enric Mas fichó por el Movistar Team, el español ha tenido una mejora sustancial en su salario y actualmente es el mejor pagado del equipo con un contrato hasta 2029 de 1,2 millones de euros al año. Es decir, como mínimo, tendrá dicho sueldo hasta que cumpla 34 años.

Qué trofeos ha ganado Enric Mas

Enric Mas empezó por el equipo de formación de Alberto Contador antes de dar el salto al ciclismo profesional. Su comienzo fue en el WorldTour con Quick-Step, aunque se dio a conocer en La Vuelta de 2018. Allí terminó segundo en la clasificación general por detrás de Simon Yates.

Ya, en 2019, Mas conquistó el Tour de Guangxi y un año más tarde fichó por Movistar Team. Aunque ha rozado títulos con la Vuelta también en 2021 y 2022 y ganó dos veces la clasificación de los jóvenes, Enric Mas cuenta en su palmarés con una Vuelta al País Vasco y el Giro de Emilia de 2022. Después de una tromboflebitis en 2025, este año su vuelta podría ser por la puerta grande.