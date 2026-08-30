Enric Mas, superestrella en Aitana: logra la victoria de su vida y consolida el liderato de la Vuelta

Esta Vuelta a España empieza a tomar color sin Tadej Pogacar. Y ese color es el de Movistar y Enric Mas. El líder de la carrera tras el abandono del esloveno llegaba a uno de los días marcados en rojo en el calendario con la necesidad de demostrar algo que ya habíamos visto: que es el que mejor está del pelotón. Y lo hizo. En Aitana, el balear dio un auténtico recital. Cuatro años después volvió a ganar y lo hizo a lo grande. Resistió, atacó, reatacó y terminó imponiéndose al sprint a Onley. Se le escapó en Castellón, pero una de las etapas reinas se la mete en el bolsillo. Además, amplía sus diferencias con Gall y Roglic.

Este domingo sí que se quiso poner, con pleno merecimiento, el maillot de líder. Después de sostenerlo en el podio el sábado tras el abandono del campeón del mundo, Mas centraba las miradas en una de las etapas reina. Le tocaba defender el liderato y ya había dado argumentos para confiar en que era el segundo con mejores piernas de la carrera tras Tadej. No han sido años fáciles para el mallorquín, pero por fin está de vuelta y lo está en su mejor versión.

En Aitana lo dejó claro. El grupo de hombres de la general iba a por la fuga del día, con Camprubí y Sivakov en cabeza de carrera y con pinta de disputarse la etapa entre ellos. No parecía que los favoritos fuesen a pelear por el triunfo, pero Mas dignificó el maillot que portaba con una exhibición para terminar reforzándolo.

Recortaron diferencias y, cuando faltaban apenas cinco kilómetros dejaron ya atrás a un Sivakov que parecía que iba a regalarle una victoria al UAE el día después del adiós de su líder. Entonces fue cuando Felix Gall lanzó el primer ataque. Aguantó estoicamente el ciclista del equipo telefónico, que contestó con otro ataque. Cuando Skjelmose había ganado unos metros por delante junto a Cristian Rodríguez y Widar, Mas arrancó dejando sentados a sus rivales y superando al tridente de arriba. Le volvieron a coger, pero siguió haciendo daño.

Fue bocado a bocado en busca del triunfo y terminó por dejar atrás al ciclista austriaco, pero no a un Roglic que ha visto –igual que Mas– su oportunidad para hacerse con esta Vuelta a España. El tetracampeón de la ronda española le aguantó el pulso con mucho sufrimiento, menos que un Onley dispuesto a combatir hasta el final por ganar en Aitana.

Pero no lo consiguieron. Era el día de Enric. Cuatro años después y tras tentar con ganar a Pogacar el pasado jueves en Castellón, consiguió el triunfo de su vida. Enric Mas es el líder de esta Vuelta a España y da un golpe encima de la mesa con su victoria en el imponente Alto de Aitana. El grito de rabia con el que celebró era el reflejo de todo lo que deja atrás. Caídas, dudas y muchos miedos que le llevaron de ser la promesa del ciclismo español a darse de bruces una y otra vez en cada gran vuelta. Hasta ahora.

Enric Mas va decidido a por el triunfo final en Granada. Quería ser el mejor de los mortales y, ahora, sin Pogacar en carrera, quiere volver a poner al ciclismo patrio en lo más alto. El balear y el Movistar pueden reinar en esta Vuelta a España y, después de lo demostrado en Aitana, podemos decir ya que es el rival a batir para el resto del pelotón. Quedan dos semanas, pero las piernas de Enric Mas no las tiene hoy por hoy ninguno de los que está en la carrera.