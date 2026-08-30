Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 9 de hoy domingo, 26 de agosto

Etapa de máxima expectación en la Vuelta a España 2026. Una de las grandes. La carrera afrontaba uno de sus días grandes con la llegada al Alto de Aitana y, un día después del abandono de Tadej Pogacar, era la oportunidad para los hombres que pelearán la general tras el adiós del esloveno. Y si hay alguien que está demostrando estar por encima del resto, es Enric Mas. Triunfo épico y golpe encima de la mesa para salir con el rojo reforzado de cara a la segunda semana.

Roglic y Felix Gall siguen por detrás del español, pero se alejan. El esloveno del Red Bull-BORA se queda a 1:18, tras ceder unos segundos y la bonificación de Mas. Más pierde el del Decathlon, que se pone a 1:39 del español. En cuarta posición el joven Oscar Onley, del Netcompany Ineos, que está a 2:20 del líder de la carrera.

Clasificación de la etapa 9 de la Vuelta a España

Clasificación general de la Vuelta a España