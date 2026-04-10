Seixas vuelve a ganar en la Vuelta al País Vasco y sentencia la general

Otra vez Paul Seixas. El francés vuelve a imponerse en la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco, superando al sprint a Florian Lipowitz, que se pone segundo en la general superando a su compañero Primoz Roglic. Los dos llegaron en solitario a la línea de meta en Éibar y allí volvió a mostrar su superioridad el ciclista del Decathlon. Tras un final picado por las calles del municipio guipuzcoano donde apretó el corredor alemán, Seixas le superó en los últimos metros para sumar su tercera victoria en cinco etapas que se han celebrado.

Con este triunfo, el galo deja vista para sentencia –si es que no lo estaba ya– la general de esta Vuelta al País Vasco 2026. Sólo un descalabro en la última etapa puede privar al joven de 19 años de llevarse la primera general de su corta pero prometedora carrera. De cara a la última etapa, con final en Bergara, cuenta con una renta de 2:30 con Lipowitz y con 3:40 con Primoz Roglic, que presumiblemente completarán el podio.

Después de las victorias de Axel Laurance y de Alex Aranburu, Seixas volvió a imponer su ley en la quinta etapa de la ronda vasca. Tras sorprender en la contrarreloj inicial, superando por un mínimo de medio minuto a los favoritos, arrasó en la segunda etapa, con un ataque a lo Pogacar para dejar sentados al resto de corredores.

Dio una tregua en las dos siguientes jornadas, en las que hubo que lamentar varios abandonos. De nuevo, la Itzulia queda marcada por la marcha de varios de los principales reclamos de esta edición, como sucediera ya hace dos años, aunque en esta ocasión el espectáculo ofrecido por Seixas ha empañado todo lo sucedido. Antes de que abandonasen, ya había fundido en la carretera a Isaac del Toro, Mikel Landa y a un Juan Ayuso que al final tuvo que bajarse de la bicicleta tras ceder en las tres primeras etapas más de 15 minutos.