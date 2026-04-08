Laurance se impone al sprint en Basauri en el día del abandono de Landa y Del Toro en la Vuelta al País Vasco

Axel Laurance se ha impuesto al sprint a Igor Arrieta, en el final de la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026. Con inicio y final en Basauri, el ciclista del Ineos se llevó el triunfo después de ser uno de los integrantes de la fuga de la jornada, que terminó llegando a la meta después de casi 100 kilómetros de escapada. Paul Seixas se mantiene sólido al frente de una general en la que no hubo cambios, en una jornada en la que Isaac del Toro abandonó por una caída y en la que Mikel Landa no tomó la salida después del accidente en la etapa del martes.

Después de la contrarreloj inicial y de la etapa de montaña en la que se afrontó la subida a San Miguel de Aralar, que se saldaron con sendos triunfos incontestables de Seixas, llegaba una jornada más relajada, teóricamente, para el pelotón antes de entrar en el tramo final de esta Vuelta al País Vasco. Basauri era el inicio y el final de una etapa de 152,8 kilómetros, propicia para que se conformara una fuga.

Así fue y terminó llegando a meta. Cuando apenas se habían cubierto los primeros 50 kilómetros del recorrido, ya se había consolidado el grupo cabecero, tras varios ataques a un pelotón gobernado por el Decathlon de Seixas. Fueron 14 los corredores que consiguieron integrarse en ella, donde Ilan Van Wilder, del Soudal Quick-Step era el mejor situado en la general, con cuatro minutos y medio de desventaja.

La etapa quedó marcada por una caída en la que Isaac del Toro se vio implicado. Se recompuso, se montó de nuevo en su bicicleta, pero abandonó poco después, al no poder continuar. Por delante, su compañero de equipo, Igor Arrieta, peleaba por el triunfo de etapa, junto con un Axel Laurance que se terminó imponiendo en la línea de meta, en un sprint al que llegaron en solitario los dos.

Apenas hubo movimientos en un grupo de favoritos que llegó a meta con 1:04 de desventaja y en el que, una vez más, entró primero el líder Seixas. Sin opciones para pelear por bonificaciones, el francés volvió a demostrar su poderío en esta Itzulia en la que manda con mano de hierro. Sí que hubo uno de los teóricos gallos que volvió a ceder mucho tiempo. No está siendo la mejor semana para un Juan Ayuso que comenzó a sufrir a 33 kilómetros de meta y que cedió 13 minutos en una etapa en la que apenas había complicaciones.

Este jueves el pelotón afrontará la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, de 167,2 kilómetros con salida y llegada a Galdakao, marcada por el perfil rompepiernas, con continuas subidas y bajadas que serán clave para la disputa final de la jornada. Veremos si hay alguien capaz de plantarle cara a Seixas, como un Primoz Roglic que, contra todo pronóstico, se queda como el principal rival del galo, siendo segundo en la general, a 1:59 del ciclista del Decathlon.