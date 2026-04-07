Como si fuera Pogacar: Seixas gana media Vuelta al País Vasco con una exhibición en la segunda etapa

Abran paso a Paul Seixas. La sensación del ciclismo en esta temporada ha vuelto a dejar claro que ya es una realidad, imponiéndose en la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco como si fuera Tadej Pogacar. Con un ataque a más de 26 kilómetros de meta, subiendo el puerto de San Miguel de Aralar, el ciclista del Decathlon dejó sentados al resto de favoritos y se marchó en solitario a por la escapada del día. Les superó y acabó llegando en solitario a la meta con 1:25 de ventaja respecto al resto de rivales.

El ciclismo francés tiene una nueva estrella y el aficionado medio algo a lo que aferrarse para poner fin a la dictadura de Pogacar. Con sólo 19 años, Seixas ya manda ante ciclistas contrastados que representan el escalón medio-alto de este deporte, donde encontramos al veterano Roglic, a promesas generacionales como son Del Toro o Ayuso y a los Skjelmose o Lipowitz.

En la primera etapa de la Itzulia, ya se impuso con autoridad, metiéndole más de 20 segundos a los especialistas de la materia. Pocos lo esperan entonces, pero menos se esperaba lo sucedido en esta segunda etapa, en la primera prueba de montaña de la ronda vasca. La subida a San Miguel de Aralar y la llegada en alto a las Cuevas de Mendukilo marcaban una etapa en la que el francés dio una auténtica exhibición.

CORRE AL ATAQUE Y PARA GANAR. HA NACIDO PARA BRILLAR. Paul Seixas se mueve en la subida a San Miguel de Aralar y puede dar un golpe definitivo a la general.#itzulia2026 pic.twitter.com/r8G1svhtMp — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 7, 2026

Seixas atacó a 26 de meta, en plena subida a San Miguel de Aralar, y nadie le siguió. Trataron de mantenerle a raya los Del Toro y Lipowitz, pero no pudieron con el ritmo imponente del joven corredor del Decathlon. Se marchó en solitario como si de un campeonísimo se tratase, en busca de los fugados, que estaban a más de un minuto.

Mal día para Ayuso y Landa

Les dio caza, les superó y siguió sin freno hasta la línea de meta. Consiguió meterles en ella una renta de 1:25 a Skjelmose, que fue segundo, y a Roglic, que pasó en tercera posición y cogieron –como él– bonificación. En el grupo de favoritos no estaba Juan Ayuso, que tras una mala crono en la que perdió 1:16, se dejó otros 2:29 en esta segunda etapa, despidiéndose ya no de sus opciones de victoria final, sino también complicándose el podio.

Peor fue lo de Mikel Landa. En persecución junto a los favoritos, descendiendo San Miguel de Aralar, el vitoriano se fue al suelo. Sufrió una fuerte caída que le impidió continuar junto al resto de gallos de la carrera. Entró en meta a más de 13 minutos de Seixas. Queda por saber si podrá seguir en carrera o, si por el contrario, abandona.