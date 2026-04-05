Pogacar sigue imparable y suma su tercer Tour de Flandes

Tadej Pogacar sigue a lo suyo. Vuelve a ganar el esloveno en otra de las grandes carreras del calendario. El Tour de Flandes, segundo monumento de la temporada, se suma a su extensísimo palmarés, puesto que se ha impuesto este domingo a Mathieu van der Poel y Remco Evenepoel. Se trata de la tercera victoria en Flandes para el mejor ciclista del mundo, que ha corrido tres carreras en este 2026 y las ha ganado todas. Tras la Strade Bianche y la Milán-San Remo, Pogacar se lleva ahora esta clásica celebrada en suelo belga.

Imbatible en las grandes vueltas, también lo es en las clásicas de un día. Pogacar se ha propuesto ser el mejor de la historia y no va desencaminado. Después de dos años espectaculares, en este 2026 apunta a tener un dominio incluso más abusador. Sólo había una persona capaz de plantarle cara y rebatirle la victoria, pero por el momento, en esta temporada, Van der Poel no puede con él.

Como sucediera en la Milán-San Remo, Pogacar no dio opción. En esta ocasión, aguantó el neerlandés la rueda del campeón del mundo hasta que quedaban 18 kilómetros para meta. Picó hacia arriba la carretera en el Viejo Kwaremont y entonces arrancó el esloveno, hasta que fundió a Van der Poel. Terminó metiéndole 48 segundos en la línea de meta, en Oudenaarde.

En el mismo punto, en el Kwaremont, había lanzado su primer ataque. Entonces rompió la carrera y le siguieron tanto el neerlandés del Alpecin, como Remco Evenepoel y Van Aert. El último terminaría cediendo, mientras que cuatro kilómetros después lo haría Remco. Evenepoel no podía aguantar en Paterberg una nueva embestida de Pogacar.

Seguía pegado a su rueda Van der Poel, pero parecía cuestión de tiempo que dejara de hacerlo. Y así fue. Pogacar vuelve a demostrar que practica otro deporte distinto al del resto, que está muy por encima de sus rivales y que, además, con el paso de los años esa distancia se incrementa. A sus 27 años consigue en Flandes la victoria 111 de su carrera, la sexta consecutiva, la tercera de este año y la duodécima en un monumento. Ya sólo está a siete de Eddy Merckx.

La carrera había estado marcada por un incidente que llevó a dirección de carrera a valorar la posibilidad de descalificar a Pogacar, Evenepoel y Van der Poel. Cuando la escapada tenía más de tres minutos de ventaja, el pelotón se encontró con un paso a nivel que comenzó a bajar sus barreras y tanto el UAE Emirates casi al completo, como los otros dos gallos del pelotón pasaron antes de que bajasen por completo, partiendo el grupo en dos.

La dirección de carrera les obligó a parar y la fuga cogió una renta de cinco minutos. Fue entonces cuando Bjerg, Politt y Vermeersch se pusieron manos a la obra a trabajar para su líder e intentar reducir la ventaja. Lo fueron consiguiendo en los primeros tramos adoquinados y, ya en el Molenberg redujeron al máximo el grupo de favoritos. Comenzaron a colaborar entre ellos para dar caza a la escapada del día, consiguiéndolo a 80 de meta.

Quizás el error de muchos de ellos fue entrar en los relevos con Pogacar y evitar que se desgastara más de lo habitual, puesto que cuando llegaron de nuevo al Viejo Kwaremont, no dudó en dictar sentencia a la carrera. Sin nadie que le haga sombra, Pogacar vuelve a dar un paso en su camino hacia Merckx, al que cada vez está más cerca de destronar en el olimpo del ciclismo.