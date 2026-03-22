Carlos Sainz vibra con la espectacular victoria de su amigo Pogacar: «¡Lo ha conseguido, ha ganado!»

La espectacular victoria de Tadej Pogacar en la Milán-San Remo tuvo un invitado y fan especial: Carlos Sainz. El piloto español de Fórmula 1 animó in situ al esloveno, su amigo, siendo su fan número 1 en el gran triunfo de uno de los grandes ciclistas de la historia. Pogacar se cayó en esta clásica, pero acabó ganando, dejando otra escena para el recuerdo de los amantes del ciclismo.

Y allí estaba Carlos Sainz, amigo de Tadej Pogacar. El piloto de Williams vibró con el carrerón de su amigo, con el que comparte amistad y entrenamientos en Mónaco. Nada más bajarse de la bici, Pogacar se fundió en un abrazo con el español, que le esperaba en la línea de meta para celebrar otro de sus grandes éxitos como ciclista.

En un vídeo unas horas antes, Carlos Sainz explicó que iba a la Milán-San Remo a ver «ganar» a su amigo. Dicho y hecho. «¡Cruzo los dedos!», decía en ese vídeo el piloto madrileño, que después compartió vídeos de cómo vivió la emocionante carrera. Una vez que ganó, Sainz lo celebró reconociendo que es un «fanboy» de Pogacar. «¡Lo ha conseguido, ha ganado!», decía Sainz.

En un momento emotivo, Carlos Sainz subió al podio de los ganadores y entregó el trofeo a Tadej Pogacar, un ciclista ya de época. Ambos se fotografiaron y celebraron la primera victoria de Pogacar en esta Milán-San Remo.

Ambos son muy amigos y, como reconoció el español, comparten entrenamientos por Mónaco en bicicleta, aunque Pogacar cuando «va de paseo» a él lo «lleva al límite». Salgo a montar en bici con Pogacar aquí en Mónaco, es mi vecino. Nos vamos a tomar un cafelito juntos, pero la verdad es que piensa que salgo con él en su día de recuperación… ¡y en su día de recuperación voy con la lengua fuera, a tope!», dijo Sainz sobre Pogacar en una entrevista en El Cafelito de Josep Pedrerol.

Otro gran triunfo de Pogacar

En el primer monumento de la temporada, la Milán-San Remo, Tadej Pogacar impuso al sprint a Tom Pidcock y eso que se cayó a 30 kilómetros de meta. Era una de sus cuentas pendientes, una de las únicas grandes carreras que le faltaba en su palmarés y que, tras conseguirla, le acerca aún más al legendario Eddy Merckx. Totalmente magullado, tras una caída a falta de poco más de 30 kilómetros que le llevó a perder cerca de 25 segundos con los favoritos, el campeón del mundo llegó a la meta junto al británico, tras desprenderse de Van der Poel en Cipressa.

Nada más y nada menos que 11 victorias en los monumentos que suma ya este caníbal sobre ruedas. Tras la victoria en la Milán–San Remo, ha ganado ya cuatro de los cinco, faltándole solamente la París–Roubaix. En esta ocasión, Pogacar se quedó cortado, pero conectó pronto con el pelotón y no dudó en atacar en la Cipressa, donde llegó un momento en el que el otro gran favorito, Van der Poel perdió la rueda del esloveno y de Pidcock.