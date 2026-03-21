Monumental Pogacar: gana su primera Milán–San Remo superando a Pidcock al sprint tras sufrir una dolorosa caída

Tadej Pogacar sigue a lo suyo. Ya ni tras caerse pueden con él. En el primer monumento de la temporada, la Milán-San Remo, el esloveno se ha impuesto al sprint a Tom Pidcock. Era una de sus cuentas pendientes, una de las únicas grandes carreras que le faltaba en su palmarés y que, tras conseguirla, le acerca aún más al legendario Eddy Merckx. Totalmente magullado, tras una caída a falta de poco más de 30 kilómetros que le llevó a perder cerca de 25 segundos con los favoritos, el campeón del mundo llegó a la meta junto al británico, tras desprenderse de Van der Poel en Cipressa.

Nada más y nada menos que 11 victorias en los monumentos que suma ya este caníbal sobre ruedas. Tras la victoria en la Milán–San Remo, ha ganado ya cuatro de los cinco, faltándole solamente la París–Roubaix. En esta ocasión, Pogacar se quedó cortado, pero conectó pronto con el pelotón y no dudó en atacar en la Cipressa, donde llegó un momento en el que el otro gran favorito, Van der Poel perdió la rueda del esloveno y de Pidcock.

¡𝐏𝐎𝐆𝐀𝐂𝐀𝐑 𝐓𝐔𝐌𝐁𝐀 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀! Ha tenido que sudar sangre, pero en una de las páginas más gloriosas del ciclismo, Tadej Pogacar conquista la Milán-San Remo ante Tom Pidcock. 🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #MilanoSanremo pic.twitter.com/OOFSLHWYq8 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 21, 2026

Apretó Pogacar en la última cota, Poggio di San Remo, pero no pudo deshacerse de un Pidcock que le aguantó hasta el final. Pero no tuvo opción en un sprint que el mejor ciclista del mundo arrancó a 200 metros de meta. Parecía que se le hacía largo y que el inglés podía superarle en las últimas pedaladas, pero este deportista siempre tiene un plus que dar y lo dio para llevarse la foto finish y sumar así su primera Milán–San Remo.