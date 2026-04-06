Surrealismo en el ciclismo: la fiscalía belga quiere llevar a juicio a Pogacar por cruzar un paso a nivel en plena carrera

El Tour de Flandes acabó con polémica. A pesar de que Tadej Pogacar volvió a ponerse la corona, él y otros muchos ciclistas se enfrentan a ser procesados por las autoridades belgas al haber cruzado un paso a nivel con la luz roja que impedía pasar. Un hecho insólito se ha producido que se produjo entre Amberes y Oudenaarde, a 210 km de meta, y que obligó a parte del pelotón a detenerse, pero no todos pararon ante las señales de prohibido el paso.

Favoritos como Pogacar, Evenepoel y Pedersen, lograron cruzar antes de que se bajaran las barreras, pero otros, como Van der Poel y Evenepoel, quedaron en un principio atrapados. Aun así, la fiscalía de Flandes aseguró que Pogacar también está entre los veinte ciclistas implicados: «Se identificará a los infractores y se levantará un acta», explicó el fiscal.

El director de carrera obligó al equipo UAE, que tiraba en cabeza con Pogacar, a esperar al grupo perseguidor. La carrera siguió su marcha, pero sin atender a una posible descalificación, tal y como detalla el reglamento. Según el reglamento UCI, las sanciones pueden suponer la descalificación, suspensiones de hasta un mes y multas que oscilan entre 200 y 5.000 francos suizos para quienes crucen un paso a nivel de forma indebida.

En rueda de prensa después de la carrera, Pogacar explicó cómo vivió el momento: «De repente, tres tipos saltaron a la mitad de la carretera y nos dijeron que paráramos. ¿Cómo se puede parar en un segundo? Deberían haberlo hecho antes, no a 10 metros de la barrera», comentó el esloveno.

Pogacar ya piensa en París

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), triple vencedor del Tour de Flandes, admitió que su triunfo de este domingo «fue durísimo desde el principio», pero señaló que una vez logrado supuso una inyección de moral para intentar estrenarse el próximo domingo en la París-Roubaix, su gran reto.

«Fue durísimo desde el principio, una carrera de locos, no sé muy bien qué decir. Todo fue cuestión de esperar, pero siempre había que seguir pisando los pedales», señaló en meta Pogacar después de librar otro gran duelo con el neerlandés Mathieu van der Poel. Ganador anteriormente de la Strade Bianche y la Milán San Remo, Pogacar afirmó que si compite es para ganar.

«No suelo competir mucho. Si lo hago, siento la presión de ganar. Hasta ahora, todo me ha salido a la perfección», afirmó. Pogacar se distanció de Remco Evenepoel en el Paterberg junto a Mathieu van der Poel. El campeón del mundo buscaba principalmente impedir que el campeón olímpico lo alcanzara.

«Sí, ya no lo quería en el grupo. Sé lo resistente que es Remco. Siempre puede ganarte al final», aseguró. La próxima semana, Pogacar podrá buscar su cuarta victoria de la temporada, su tercer ‘monumento’ del año en la París Roubaix. «No puedo evitar sentirme satisfecho y sin duda estaré motivado para la próxima semana. Disfrutaré de los adoquines», concluyó.