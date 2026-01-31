No hay quien pare a Evenepoel: tres de tres en la Challenge

No hay quien pare a Remco Evenepoel. Tres de tres lleva el belga en la Challenge Mallorca, dos ganadas en solitario a nivel individual y otra liderando a su equipo, el Red Bull, en la contrarreloj de Ses Salines. Mañana finaliza la competición en Palma, si el tiempo lo permite, por supuesto, ya que hoy ha sido necesario recortar en 26 kilómetros el recorrido previsto a causa de las inclemencias meteorológicas que han sacudido la isla a primera hora del día, y que han obligado también a retrasar la salida de la prueba.

El doble campeón del mundo y medalla de oro olímpica atacó hoy a 30 kilómetros de la meta, en la subida al Puig Major, liderando una escapada de la que formaron parte otros ocho corredores, que poco a poco fueron cayendo ante el ritmo de Evenepoel, que a falta de 14 kilómetros demarró con tal contudencia que sólo pudo seguirle el francés Mathys Rondel, que tampoco fue capaz de seguirle en la subida al pollençi Mirador d’es Colomer, en el que entró el belga exhibiendo una superioridad aplastante con respecto al resto de corredores. Mathys Rondel fue segundo, mientras que el belga Maxim Van Gils se quedó con la tercera posición.

Enric Mas no corrió hoy por decisión de su equipo, el Movistar, que le reserva para la última prueba de la Challenge, que se disputará este domingo con salida en el centro comercial Mallorca Fashion Outlet y llegada en el Paseo Marítimo de Palma, frente a la catedral. Los corredores harán frente a un recorrido llano de 158,3 kilómetros. ¿Será capaz Evenepoel de volver a ganar? Parece poco probable dado el trazado, pero sin duda será el gran atractivo de la jornada.