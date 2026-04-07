La mala suerte sigue cebadándose con Mikel Landa: sufre una fuerte caída en la Vuelta al País Vasco

La mala suerte vuelve a cebarse con Mikel Landa. El ciclista español del Soudal-Quick Step ha sufrido una fuerte caída en la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco. Después de cuajar una buena contrarreloj inicial en Bilbao, el de Murguía se fue al suelo en la bajada del puerto de San Miguel de Aralar, cuando los favoritos perseguían a Seixas.

La mala suerte se sigue cebando con Mikel Landa.#itzulia2026 pic.twitter.com/JGZuF6qHcO — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 7, 2026