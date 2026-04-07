Vuelta al País Vasco 2026

La mala suerte sigue cebadándose con Mikel Landa: sufre una fuerte caída en la Vuelta al País Vasco

Mikel Landa, ciclismo, Vuelta al País Vasco
Mikel Landa, en el suelo tras caerse en la Vuelta al País Vasco. (Eurosport)
Hugo Carrasco

La mala suerte vuelve a cebarse con Mikel Landa. El ciclista español del Soudal-Quick Step ha sufrido una fuerte caída en la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco. Después de cuajar una buena contrarreloj inicial en Bilbao, el de Murguía se fue al suelo en la bajada del puerto de San Miguel de Aralar, cuando los favoritos perseguían a Seixas.

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