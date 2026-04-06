Seixas vuela en la contrarreloj inicial de la Vuelta al País Vasco y sorprende a Del Toro y Ayuso

Paul Seixas ha confirmado las buenas sensaciones de este inicio de temporada y se consolida como la gran revelación después de imponerse con autoridad en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco. El francés ha volado en la contrarreloj inicial para colocarse como líder de la carrera, metiéndole un buen puñado de segundos a los principales favoritos. Isaac del Toro y Juan Ayuso no han tenido su mejor día, especialmente el español. Ambos se han dejado 51 segundos y 1:16, respectivamente. Por su parte, Roglic y Lipowitz, los principales espadas del Red Bull-BORA, han perdido algo menos, con 28 y 33 segundos.

El joven ciclista del Decathlon ha mostrado su superioridad en la primera etapa, una contrarreloj por Bilbao de 13,8 kilómetros. Una cronoescalada con un puerto de tercera nada más comenzar y que terminaba con un muro de apenas 500 metros con rampas del 19% de pendiente. Era el escenario perfecto para que los especialistas como Roglic o Del Toro pudieran lucirse y, también, un Ayuso que estuvo muy lejos de las expectativas.

Pero fue Seixas quien dio un golpe sobre la mesa. A sus 19 años está consolidándose en este 2026 como la gran esperanza del ciclismo francés. No es para menos, después del recital que ha dado en la primera etapa de la conocida como Itzulia, que este año ha vuelto a llenarse de corredores de nivel, después del bajón que dio el año pasado, después de que en 2024 Vingegaard quedara herido de gravedad en un accidente en el que se vieron implicados también Evenepoel y Roglic.

Esta temporada, vuelve el espectáculo al País Vasco y lo hace con los principales favoritos necesitados de ir a por la carrera desde el comienzo, tras la exhibición de Seixas. El galo ha cuajado un tiempo en meta de 17:09, mientras que segundo ha sido su compatriota Kevin Vauquelin, que ha entrado a 23 segundos, con Grossschartner en tercera posición a 27 segundos.

𝑫𝒆𝒔𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍 𝑺𝒆𝒊𝒙𝒂𝒔 🚀 El francés rebaja en 28 segundos el crono de Roglic y se pone primero a la espera de Ayuso y Del Toro.#itzulia2026 pic.twitter.com/K4CNdquYfJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 6, 2026

Los favoritos han llegado justo por detrás. Los primeros en aparecer en esta clasificación general tras la primera etapa han sido Primoz Roglic, en cuarta posición, a 28 segundos de Seixas, y Florian Lipowitz, que lo ha hecho a 33 segundos. Mattias Skjelmose, compañero de Ayuso en el Lidl-Trek aparece en novena posición, a 45 segundos, mientras que Del Toro lo hace por debajo del minuto, pero con una diferencia bastante más amplia de lo esperado, puesto que ha perdido 51 segundos.

El mejor español ha sido Javi Romo, del Movistar, que ha entrado a 48 segundos, en undécima posición. Cinco segundos peor ha sido Pello Bilbao, mientras que Mikel Landa ha firmado un tiempo 55 segundos peor que Seixas. Ion Izagirre y Marc Soler aparecen a 1:01, mientras que para encontrar a Ayuso hay que desplazarse hasta la 38ª posición, puesto que el líder del Lidl-Trek ha perdido en la primera etapa un tiempo de 1:16.