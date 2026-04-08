Mikel Landa abandona la Vuelta al País Vasco tras su accidente: «Su cuerpo lo necesita»

Mikel Landa no seguirá corriendo en la Vuelta al País Vasco. El ciclista español sufrió una dolorosa caída por culpa de un accidente con un coche médico, cuyo conductor ya ha sido expulsado de la carrera. Horas después, Soudal Quick Step comunicó el parte médico para descartar lesiones más graves y mostrar su apoyo al vasco.

El francés había atacado a 26 kilómetros de meta, marchándose en solitario a por la fuga del día, en el puerto de primera categoría. En un demarraje fulminante, Seixas había dejado a todos los favoritos atrás y, en su persecución, con la carrera de lo más agitada, fue cuando el vitoriano se fue al suelo.

El español Mikel Landa (Soudal Quick Step) no tomará la salida de la tercera etapa de la Itzulia que hoy se disputa con salida y llegada en Basauri debido a la caída que sufrió el pasado martes en el descenso de San Miguel de Aralar, a 9,5 km de la meta de Cuevas de Cuevas de Mendukilo. Aunque Mikel Landa no sufre fracturas, según desvelaron las pruebas radiológicas a las que fue sometido ayer el corredor de Murguía, el equipo ha anunciado que la mejor decisión es la retirada de la prueba.

«Tras un incidente ocurrido el martes en la segunda etapa de la Itzulia País Vasco, Mikel Landa fue trasladado al hospital para ser examinado», empieza una nota emitida por el Soudal. En el mensaje, la formación detalla que «los resultados no mostraron fracturas ni daños permanentes, y Mikel pudo descansar plácidamente. Sin embargo, se ha decidido que lo mejor es que se retire de la carrera para que su cuerpo se recupere por completo». Landa, a pesar del accidente, pudo llegar a meta, en el puesto 67 a más de 13 minutos del ganador y líder, el francés Paul Seixas.